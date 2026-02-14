Τις 9 νίκες στη Stoixman GBL έφτασε ο Άρης, αφού επικράτησε της Μυκόνου στο κλειστό της «Άνω Μεράς» με 74-83 για την 19η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Άρης συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα στην Stoiximan GBL, καθώς μετά τον Παναθηναϊκό επικράτησε και της Μυκόνου στο νησί των «ανέμων» με 74-83.

Το σύνολο του Μίλιτσιτς, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ρόνι Χάρελ (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και τον Στέλιο Πουλιανίτη με 18 πόντους (2/2 δίποντα 4/4 τρίποντα!, 2/4 βολές), κατάφερε να αποδράσει και να κερδίσει για 2η φορά φέτος την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στην αναμέτρηση και γύρισαν από το -15, όμως στα τελευταία λεπτά ο Άρης ήταν πιο ψύχραιμος και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και έφτασε τις 9 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μύκονος - Άρης: Ο αγώνας

Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία αμφότερων ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην έναρξη της αναμέτρησης (3/7 δίποντα, 5/10 τρίποντα - 4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα), με τη Μύκονο να έχει το προβάδισμα στο φινάλε της 1ης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βλέπουν το καλάθι… σαν βαρέλι και μπόρεσαν να προηγηθούν με τον Πουλιανίτη να είναι άχαστος (3/3 τρίποντα, 9π.!), (27-32, 14’).

Οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Μύκονος πραγματοποίησε ένα σερί (8-1) και κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (43-41, 19’), όμως ο Χάρελ με εύστοχο δίποντο σε «νεκρό» χρόνο έφερε ξανά το ματς στα ίσια (43-43, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι Θεσσαλονικείς, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους μπόρεσαν να πάρουν… αέρα έξι πόντων, τρέχοντας επιμέρους σερί (6-0), (43-49, 23’). Ο Στέλιος Πουλιανίτης ήταν… καυτός, έχοντας (18π. 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/4 βολές) και οδήγησε την ομάδα του στο πρώτο διψήφιο προβάδισμα (51-62, 27’).

Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και ψαλίδισαν την απόσταση του σκορ και μετά από κάρφωμα του Γερομιχαλού (63-68, 32'). Ο Άρης είχε συνεχόμενες λάθος επιλογές στην επίθεσή του και ο Ρέι, έπειτα από γκολ φάουλ μείωσε στους τρεις για την ομάδα του (66-69, 35').

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή και μετά από κάρφωμα του Ρέι έφεραν και πάλι το ματς στα ίσια (71-71, 36'). Το σύνολο του Μίλιτσιτς, αντέδρασε και μετά από καλή κυκλοφορία στην επίθεση πήρε... ανάσα με εύστοχο τρίποντο του Άντζουσιτς.(71-76, 37'). Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρηση οι φιλοξενούμενοι, χτύπησαν στη ρακέτα όπου είχαν το πλεονέκτημα και μετά από τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Αντετοκούνμπο «κλείδωσαν» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83



MVP ΗΤΑΝ Ο… Ρόνι Χάρελ με 11 πόντους (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ρέι με 17 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 4/4 τρίποντα του Πουλιανίτη.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Άρης είχε κερδίσει με 78-61.

Mykonos BC Coach: V. Ziagkos | Assistants: P. Chatzieleftheriou, D. Varvounis # Players POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index STARTERS 1 T. Appleby SG 33:57 13 5-10 50% 3-4 75% 2-6 33% 1-4 25% 0 0 0 5 5 0 0 1 2 9 -7 5 2 K. Moore PF 19:21 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 2 3 5 4 1 0 1 0 4 1 -8 10 4 K. Ray PG 35:60 17 5-15 33% 3-7 42% 2-8 25% 5-6 83% 0 1 1 4 0 2 0 0 2 5 -14 13 14 G. Sidirolilias SF 5:49 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 0 25 J. Briggs C 13:40 4 2-5 40% 2-5 40% 0-0 0% 0-0 0% 0 4 4 0 0 0 1 1 2 0 -5 6 BENCH 6 V. Kavadas C 3:46 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 8 P. Geromichalos PF 5:51 2 1-3 33% 1-1 100% 0-2 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 6 2 10 D. Skoulidas SF 25:55 15 5-10 50% 1-1 100% 4-9 44% 1-2 50% 2 1 3 0 2 0 0 0 3 2 -12 10 12 S. Billis PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 V. Mantzaris (C) PG 15:42 3 1-3 33% 0-0 0% 1-3 33% 0-0 0% 0 2 2 4 2 1 0 0 2 0 4 6 22 M. Hesson PF 29:25 15 6-13 46% 4-9 44% 2-4 50% 1-2 50% 1 8 9 3 3 3 1 0 2 2 -15 20 44 K. Gamble Jr PF 10:34 3 0-3 0% 0-3 0% 0-0 0% 3-4 75% 3 4 7 2 0 0 0 0 5 3 9 8 Team / Coach 1 2 3 2 0 TOTAL 74 26-64 40% 15-32 46% 11-32 34% 11-18 61% 9 27 36 22 15 6 3 2 28 23 81

TEAM STATISTICS



Points from turnovers: 12

Points in the paint: 30

Second chance points: 12

Fast break points: 12

Bench points: 38

Biggest Lead: 6

Biggest Scoring Run: 8

Aris Thessaloniki POS MIN PTS FG 2P 3P FT OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index # Player M/A % M/A % M/A % M/A % STARTERS 3 B. JONES SG 18:08 7 1-5 20% 0-1 0% 1-4 25% 4-4 100% 0 3 3 4 2 0 0 0 3 3 -8 8 5 A. NOUA PF 22:21 11 4-14 28% 2-9 22% 2-5 40% 1-2 50% 2 2 4 2 2 1 1 3 4 5 -2 6 25 R. HARRELL SF 32:04 11 4-9 44% 3-4 75% 1-5 20% 2-4 50% 3 7 10 6 2 1 0 0 2 4 11 19 33 D. ANDUSIC SG 29:26 16 5-16 31% 2-6 33% 3-10 30% 3-6 50% 1 2 3 5 0 1 0 0 2 5 -2 11 37 K. ANTETOKOUNMPO C 20:10 8 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 4-8 50% 2 1 3 1 3 0 1 0 3 6 1 6 BENCH 0 E. MITROU-LONG PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C. CHATZILAMPROU SG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 M. TSAIRELIS PF 4:14 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 4 10 J. FORRESTER PF 12:23 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 4 2 11 S. POYLIANITIS SG 22:42 18 6-6 100% 2-2 100% 4-4 100% 2-4 50% 0 1 1 2 2 1 0 0 4 2 20 18 13 L. BOCHORIDIS (C) SG 21:28 3 1-2 50% 1-1 100% 0-1 0% 1-2 50% 1 4 5 4 2 1 0 0 1 1 15 9 98 A. KULBOKA PF 17:03 7 3-5 60% 2-3 66% 1-2 50% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 6 TEAM TOTALS 27-62 43% 15-31 48% 12-31 38% 17-30 56% 13 28 41 24 14 5 2 3 25 27 93



TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 22

Points in the paint: 28

Second chance points: 9

Fast break points: 9

Bench points: 30

Biggest Lead: 14

Biggest Scoring Run: 8