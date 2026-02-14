Ο Άρης συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα στην Stoiximan GBL, καθώς μετά τον Παναθηναϊκό επικράτησε και της Μυκόνου στο νησί των «ανέμων» με 74-83.
Το σύνολο του Μίλιτσιτς, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ρόνι Χάρελ (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και τον Στέλιο Πουλιανίτη με 18 πόντους (2/2 δίποντα 4/4 τρίποντα!, 2/4 βολές), κατάφερε να αποδράσει και να κερδίσει για 2η φορά φέτος την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου.
Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στην αναμέτρηση και γύρισαν από το -15, όμως στα τελευταία λεπτά ο Άρης ήταν πιο ψύχραιμος και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και έφτασε τις 9 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Μύκονος - Άρης: Ο αγώνας
Ο γρήγορος ρυθμός και η ευστοχία αμφότερων ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην έναρξη της αναμέτρησης (3/7 δίποντα, 5/10 τρίποντα - 4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα), με τη Μύκονο να έχει το προβάδισμα στο φινάλε της 1ης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βλέπουν το καλάθι… σαν βαρέλι και μπόρεσαν να προηγηθούν με τον Πουλιανίτη να είναι άχαστος (3/3 τρίποντα, 9π.!), (27-32, 14’).
Οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Μύκονος πραγματοποίησε ένα σερί (8-1) και κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (43-41, 19’), όμως ο Χάρελ με εύστοχο δίποντο σε «νεκρό» χρόνο έφερε ξανά το ματς στα ίσια (43-43, 20’).
Μετά την ανάπαυλα οι Θεσσαλονικείς, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους μπόρεσαν να πάρουν… αέρα έξι πόντων, τρέχοντας επιμέρους σερί (6-0), (43-49, 23’). Ο Στέλιος Πουλιανίτης ήταν… καυτός, έχοντας (18π. 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/4 βολές) και οδήγησε την ομάδα του στο πρώτο διψήφιο προβάδισμα (51-62, 27’).
Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και ψαλίδισαν την απόσταση του σκορ και μετά από κάρφωμα του Γερομιχαλού (63-68, 32'). Ο Άρης είχε συνεχόμενες λάθος επιλογές στην επίθεσή του και ο Ρέι, έπειτα από γκολ φάουλ μείωσε στους τρεις για την ομάδα του (66-69, 35').
Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή και μετά από κάρφωμα του Ρέι έφεραν και πάλι το ματς στα ίσια (71-71, 36'). Το σύνολο του Μίλιτσιτς, αντέδρασε και μετά από καλή κυκλοφορία στην επίθεση πήρε... ανάσα με εύστοχο τρίποντο του Άντζουσιτς.(71-76, 37'). Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρηση οι φιλοξενούμενοι, χτύπησαν στη ρακέτα όπου είχαν το πλεονέκτημα και μετά από τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Αντετοκούνμπο «κλείδωσαν» τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83
MVP ΗΤΑΝ Ο… Ρόνι Χάρελ με 11 πόντους (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ρέι με 17 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 4/4 τρίποντα του Πουλιανίτη.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Άρης είχε κερδίσει με 78-61.
|Mykonos BC
|Coach: V. Ziagkos | Assistants: P. Chatzieleftheriou, D. Varvounis
|#
|Players
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|STARTERS
|1
|T. Appleby
|SG
|33:57
|13
|5-10
|50%
|3-4
|75%
|2-6
|33%
|1-4
|25%
|0
|0
|0
|5
|5
|0
|0
|1
|2
|9
|-7
|5
|2
|K. Moore
|PF
|19:21
|2
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|3
|5
|4
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|-8
|10
|4
|K. Ray
|PG
|35:60
|17
|5-15
|33%
|3-7
|42%
|2-8
|25%
|5-6
|83%
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|2
|5
|-14
|13
|14
|G. Sidirolilias
|SF
|5:49
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|-2
|0
|25
|J. Briggs
|C
|13:40
|4
|2-5
|40%
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|-5
|6
|BENCH
|6
|V. Kavadas
|C
|3:46
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|0
|8
|P. Geromichalos
|PF
|5:51
|2
|1-3
|33%
|1-1
|100%
|0-2
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|6
|2
|10
|D. Skoulidas
|SF
|25:55
|15
|5-10
|50%
|1-1
|100%
|4-9
|44%
|1-2
|50%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|-12
|10
|12
|S. Billis
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|V. Mantzaris (C)
|PG
|15:42
|3
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|2
|0
|4
|6
|22
|M. Hesson
|PF
|29:25
|15
|6-13
|46%
|4-9
|44%
|2-4
|50%
|1-2
|50%
|1
|8
|9
|3
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|-15
|20
|44
|K. Gamble Jr
|PF
|10:34
|3
|0-3
|0%
|0-3
|0%
|0-0
|0%
|3-4
|75%
|3
|4
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|9
|8
|Team / Coach
|1
|2
|3
|2
|0
|TOTAL
|74
|26-64
|40%
|15-32
|46%
|11-32
|34%
|11-18
|61%
|9
|27
|36
|22
|15
|6
|3
|2
|28
|23
|81
Points from turnovers: 12
Points in the paint: 30
Second chance points: 12
Fast break points: 12
Bench points: 38
Biggest Lead: 6
Biggest Scoring Run: 8
|Aris Thessaloniki
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2P
|3P
|FT
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls On
|+/-
|Index
|#
|Player
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|STARTERS
|3
|B. JONES
|SG
|18:08
|7
|1-5
|20%
|0-1
|0%
|1-4
|25%
|4-4
|100%
|0
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|3
|3
|-8
|8
|5
|A. NOUA
|PF
|22:21
|11
|4-14
|28%
|2-9
|22%
|2-5
|40%
|1-2
|50%
|2
|2
|4
|2
|2
|1
|1
|3
|4
|5
|-2
|6
|25
|R. HARRELL
|SF
|32:04
|11
|4-9
|44%
|3-4
|75%
|1-5
|20%
|2-4
|50%
|3
|7
|10
|6
|2
|1
|0
|0
|2
|4
|11
|19
|33
|D. ANDUSIC
|SG
|29:26
|16
|5-16
|31%
|2-6
|33%
|3-10
|30%
|3-6
|50%
|1
|2
|3
|5
|0
|1
|0
|0
|2
|5
|-2
|11
|37
|K. ANTETOKOUNMPO
|C
|20:10
|8
|2-2
|100%
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|4-8
|50%
|2
|1
|3
|1
|3
|0
|1
|0
|3
|6
|1
|6
|BENCH
|0
|E. MITROU-LONG
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|C. CHATZILAMPROU
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|M. TSAIRELIS
|PF
|4:14
|2
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|10
|J. FORRESTER
|PF
|12:23
|0
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|4
|2
|11
|S. POYLIANITIS
|SG
|22:42
|18
|6-6
|100%
|2-2
|100%
|4-4
|100%
|2-4
|50%
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|4
|2
|20
|18
|13
|L. BOCHORIDIS (C)
|SG
|21:28
|3
|1-2
|50%
|1-1
|100%
|0-1
|0%
|1-2
|50%
|1
|4
|5
|4
|2
|1
|0
|0
|1
|1
|15
|9
|98
|A. KULBOKA
|PF
|17:03
|7
|3-5
|60%
|2-3
|66%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|6
|TEAM TOTALS
|27-62
|43%
|15-31
|48%
|12-31
|38%
|17-30
|56%
|13
|28
|41
|24
|14
|5
|2
|3
|25
|27
|93
TEAM STATISTICS
Points from turnovers: 22
Points in the paint: 28
Second chance points: 9
Fast break points: 9
Bench points: 30
Biggest Lead: 14
Biggest Scoring Run: 8
