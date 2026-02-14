Το Περιστέρι με τον Ομάρ Πέιν να κάνει σπουδαία εμφάνιση επιβλήθηκε (84-77) του Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Παίζοντας κυριαρχικό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης το Περιστέρι έριξε στο καναβάτσο τον Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» κερδίζοντας με 84-77, για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ομάρ Πέιν με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κυανοκίτρινους», ενώ ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν είχε 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Εξαιρετικός ήταν ο Άλβαρο Καρντένας με 12 πόντους και μεγάλα σουτ στο φινάλε, όπως και ο Κώστας Παπαδάκης με 14 πόντους.

Από τον Προμηθέα ο Τζόρνταν Τάκερ είχε 18 πόντους και από 12 πόντους σημείωσαν οι Κένταλ Κόλεμαν, Ντέβον Γκραντ. Το Περιστέρι πλέον έχει ρεκόρ 8-9, ενώ ο Προμηθέας έχει 6-11 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Προμηθέας-Περιστέρι: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα το Περιστέρι επέβαλλε τον ρυθμό του (4-7 στο 3’), ωστόσο ο Προμηθέας παίζοντας πολύ σκληρά αντέδρασε (15-11 στο 5’). Η άνοδος της απόδοσης του Ουίλ Κάριους και του Σι Τζέι Χάρις έδωσαν στους φιλοξενούμενους τη δυνατότητα να προσπεράσουν (17-18 στο 7’) και με δυο τρίποντα από τους Χάρις και Παπαδάκη το Περιστέρι έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +3 (21-24 στο 10’).

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης έκανε πολύ καλή εμφάνιση στη ρακέτα, όμως οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου βρήκαν περισσότερες λύσεις και διεύρυναν τη διαφορά (23-28 στο 11’ και 29-35 στο 13’).Ο Προμηθέας που είχε 0/9 τρίποντα στο πρώτο 20λεπτο απέναντι στα 5/11 τρίποντα (45%) των φιλοξενούμενων βρέθηκε πίσω και με 8 πόντους (33-41 στο 16’) με καλάθι του Άλβαρο Καρντένας.

Το εξαιρετικό ποσοστό των Πατρινών στα δίποντα (15/19, 78%) ήταν εκείνο που τους κράτησε κοντά στο σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (43-46 στο 20’) «ροκανίζοντας» τη διαφορά που είχε πάρει το Περιστέρι.

Στο τρίτο 10λεπτο με το πρώτο τρίποντο στον αγώνα για τους Πατρινούς από τον Γκράντ ο Προμηθέας προσπέρασε (50-48 στο 22.40’’). Με τους Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν και Ομάρ Πέιν οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά (53-56 στο 26’) παρότι δεν σκόραραν από τα 6.75 (είχαν 0/8 τρίποντα στο τρίτο 10λεπτο). Οι παίκτες του Κούρο Σεγκούρα με τον Γκραντ βρήκαν λύσεις και το τρίτο 10λεπτο ολοκληρώθηκε με απόλυτη ισορροπία (62-62 στο 30’), καθώς το τρίποντο του Τάι Νίκολς δεν βρήκε στόχο.

Στην τελευταία περίοδο, το Περιστέρι με ένα τρίποντο του Παπαδάκη και δυο καλάθια του Πέιν βρέθηκε στο +7 (62-69 στο 33’). Ο Προμηθέας με ένα επιμέρους 4-0 πλησίασε (66-69 στο 34’), αλλά τα δυο τρίποντα του Άλβαρο Καρντένας έδωσαν στους «κυανοκίτρινους» μια διαφορά 9 πόντων (71-80 στο 36’).

Το Περιστέρι έπαιξε καταπληκτικά και κυριάρχησε με τον Ομάρ Πέιν στη ρακέτα, ενώ τρομερή εμφάνιση έκανε στα τελευταία λεπτά με μεγάλα σουτ ο Άλβαρο Καρντένας (δυο μεγάλα τρίποντα) και οι Βαν Τούμπεργκεν-Νίκολς συντήρησαν τη διαφορά και οδήγησαν στη νίκη την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84.

Ο MVP: Ο Ομάρ Πέιν τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (5/6 ελεύθερες βολές, 6/9 δίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 τάπες σε 24:49 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζόρνταν Τάκερ σε 25:11 λεπτά είχε 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του Περιστερίου και τα 42 συνολικά έναντι μόλις 25 του Προμηθέα.

