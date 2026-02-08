Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 53-78: Καθάρισε με Χολμς και άμυνα

Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα στην Καρδίτσα να επικρατήσει εύκολα της ομώνυμης ομάδας με 53-78 έχοντας ως καλύτερο τον Ρισόν Χολμς.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε αρκετά επηρεασμένος από την κακή εμφάνιση και την ήττα στο Βελιγράδι στα πρώτα λεπτά του αγώνα με την Καρδίτσα.

Όχι ότι κινδύνευσε αλλά ήταν ολοφάνερο ότι ψυχολογικά δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Ναι μεν κρατούσε εύκολα το προβάδισμα αλλά δεν έπειθε ιδιαίτερα. Κάτι που φρόντισε να κάνει μετά την έναρξη του β΄ μέρους, όταν και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-31 με το οποίο βελτίωσε το πρόσωπο στο παρκέ και ταυτόχρονα «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το παιχνίδι.

Ο Ρισόν Χολμς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ, ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τολιόπουλος, Χουάντσο, οι οποίοι είχαν από 11 και 10 πόντους αντίστοιχα. Ανησυχία για τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ με διάστρεμμα.

 

Καρδίτσα – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Πολύ κακό ήταν το θέαμα στο ξεκίνημα του αγώνα και το σκορ πολύ κλειστό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πεντάλεπτο το σκορ ήταν μόλις 5-6 υπέρ του Παναθηναϊκού με την εκατέρωθεν αστοχία να ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλη. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 12-16 αλλά η γενική εικόνα του αγώνα να μην ήταν άξια αναφοράς. Οι μεν γηπεδούχοι είχαν 1/7 τρίποντα, οι δε «πράσινοι» 4/13 δίποντα.

Η εκατέρωθεν αστοχία συνεχίστηκε και στην 2η περίοδο αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που έλεγχε το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου από τους γηπεδούχους. Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα του Άταμαν στο +10 (22-32) αλλά να είχε αστοχήσει σε 20 δίποντα έχοντας κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα με 8/28! Αντίστοιχα η Καρδίτσα τα είχε σπάσει έξω από τα 6.75 μέτρα με 1/15 τρίποντα ενώ το «τριφύλλι» είχε «κατεβάσει» 12 επιθετικά ριμπάουντ και 27 στο σύνολο (έναντι 18 των γηπεδούχων).

Όμως στη συνέχεια το σκηνικό του αγώνα άλλαξε άρδην! Ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι στο γκάζι και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-31 (!) με το οποίο εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +28 (35-63) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Στην εξίσωση είχαν μπει οι περισσότεροι παίκτες των «πρασίνων» οι οποίοι είχαν μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Και ουσιαστικά έριξαν και πρόωρα τους τίτλους τέλους. Όπως ήταν λογικό και επόμενο η τελευταία περίοδο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία καθώς η ομάδα του Άταμαν είχε φροντίσει να «καθαρίσει» μία και καλή με την υπόθεση της νίκης.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ρισόν Χολμς, ο οποίος είχε 20 πόντους με 9/13 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Καλαϊτζάκης (8π., 7ριμπ., 3ασ.) και ο Τολιόπουλος (11π., 3/6τρ.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Νόα Χόρλχλερ ο οποίος είχε 0/5 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Γουάσινγκτον είχε θετική παρουσία με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την Καρδίτσα στο Telekom Center Athens με 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78.

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. PapanikolopoulosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
STARTERS
1A. Estrada *25:11115/862%4/580%1/333%0/00%02212400-237
2B. Jefferson *19:3810/20%0/00%0/20%1/1100%04444110-197
3N. Horchler *22:3163/1030%3/560%0/50%0/00%20211010-153
22W. Washington *23:34115/771%5/771%0/00%1/250%27901114-1421
23D. Jefferson *22:1673/742%2/366%1/425%0/20%01131100-244
BENCH
5M. Liapis3:5700/10%0/00%0/10%0/00%12312000-13
8M. Poulianitis4:5000/10%0/00%0/10%0/00%1010000020
9D. Upson16:2662/540%2/540%0/00%2/450%24604400-113
12N. Diplaros (C)25:1183/742%1/250%2/540%0/20%15672300-112
13N. Kamarianos8:3521/333%1/250%0/10%0/00%0001110010
14L. Kaselakis14:0410/30%0/20%0/10%1/250%00001000-10-3
21G. Kamberidis13:4600/20%0/00%0/20%0/00%0330300102
Team / Coach000010
TEAM TOTALS2005322/5639%18/3158%4/2516%5/1338%928371824164558

Panathinaikos BC AKTORFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: E. AtamanMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
STARTERS
8R. Holmes *20:32209/1464%9/1369%0/10%2/2100%437120021423
17N. Rogavopoulos *22:4963/742%3/475%0/30%0/00%0331200046
22J. Grant *9:2700/30%0/30%0/00%0/00%00032100-2-1
27V. Toliopoulos *27:02114/1040%1/425%3/650%0/00%0222110048
41J. Hernangomez *18:47103/475%0/10%3/3100%1/425%055232201913
BENCH
0T. Shorts22:3682/540%2/540%0/00%4/666%213740102214
5P. Kalaitzakis24:5283/837%1/425%2/450%0/10%257320202714
6C. Osman17:1172/633%0/20%2/450%1/250%02201000214
20A. Samontourov3:5320/00%0/00%0/00%2/2100%00010000163
35K. Faried15:3121/250%1/250%0/00%0/00%1230110474
44K. Mitoglou (C)17:2040/80%0/70%0/10%4/4100%3142200042
Team / Coach336020
TEAM TOTALS2007827/6740%17/4537%10/2245%14/2166%152742222475497
