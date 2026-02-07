Παπαθεοδώρου: «Οι ξένοι παίκτες μας δεν εμφανίστηκαν στο τελευταίο πεντάλεπτο»
Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 83-74 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στη «Sunel Arena».
Η Ένωση πέτυχε την 10η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένει στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.
Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στις δηλώσεις του ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στο τι έκρινε το παιχνίδι, ενώ μίλησε και για το ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα, λέγοντας πώς είναι το σημαντικότερο της χρονιάς.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου:
Για το τι έκρινε το ματς: «Η προσωπικότητα των ξένων παικτών της ΑΕΚ στο τέλος, σε αντίθεση με τους δικούς μας, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στα τελευταία πέντε λεπτά».
Για το αν είναι ο πιο σημαντικός ο αγώνας με την Καρδίτσα: «Το επόμενο παιχνίδι με την Καρδίτσα είναι το πιο σημαντικό για εμάς».
