Παπαθεοδώρου: «Οι ξένοι παίκτες μας δεν εμφανίστηκαν στο τελευταίο πεντάλεπτο»

Στο τι έκρινε το παιχνίδι και κόστισε την ήττα στο Μαρούσι από την ΑΕΚ, αναφέρθηκε ο Ηλίας Παπαθεoδώρου στις δηλώσεις του.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 83-74 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής στη «Sunel Arena».

Η Ένωση πέτυχε την 10η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένει στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στις δηλώσεις του ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στο τι έκρινε το παιχνίδι, ενώ μίλησε και για το ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Καρδίτσα, λέγοντας πώς είναι το σημαντικότερο της χρονιάς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου:

Για το τι έκρινε το ματς: «Η προσωπικότητα των ξένων παικτών της ΑΕΚ στο τέλος, σε αντίθεση με τους δικούς μας, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στα τελευταία πέντε λεπτά».

Για το αν είναι ο πιο σημαντικός ο αγώνας με την Καρδίτσα: «Το επόμενο παιχνίδι με την Καρδίτσα είναι το πιο σημαντικό για εμάς».