Σάκοτα: «Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη για εμάς, είναι σπουδαίο»

Στη 10η συνεχόμενη νίκη της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την επικράτηση επί του Αμαρουσίου.

Η ΑΕΚ παρότι δυσκολεύτηκε, επικράτησε του Αμαρουσίου με 83-74 στη «Sunel Arena» για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η Ένωση έφτασε τις 10 συνεχόμενες νίκες και ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε σε αυτό το επίτευγμα, ενώ σχολίασε και την αποθέωση που δέχτηκε από τον κόσμο, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

Για το τι έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ: «Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στα παιδιά συνέχεια ότι τα παιχνίδια είναι σημαντικά για να κρατήσουμε τη θέση που θέλουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Τους πιέζουμε συνέχεια. Το ροτέισον κι οι αλλαγές μας είναι περιορισμένα. Δεν τους πίεσα πολύ στο πρώτο ημίχρονο γιατί πίστευα πως κάτι μας έχει μείνει για το δεύτερο. Με τις αλλαγές στο τέλος και τον χαρακτήρα της ομάδας στις δύσκολες στιγμές τα καταφέραμε».

Για την αποθέωση από τον κόσμο: «Είναι ευχάριστο όταν ακούς ότι σε στηρίζουν και σε αγαπούν. Είναι η 10η συνεχόμενη νίκη για εμάς, είναι σπουδαίο. Όλες οι νίκες είναι αφιερωμένες στον κόσμο μας. Θα θέλαμε να είναι περισσότεροι, αλλά και αυτοί που έρχονται βοηθούν πάρα πολύ».