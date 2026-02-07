Ο Μυστακίδης έστειλε εξώδικο στον Χατζόπουλο και ζήτησε να αφαιρεθεί το cube από την οροφή στο Παλατάκι.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του ΑΣ ΠΑΟΚ και του Τέλη Μυστακίδη συνεχίζεται. Η πλευρά Μυστακίδη δεν απάντησε στα όσα καταμαρτυρά ο ΑΣ ΠΑΟΚ για οφειλές, αλλά επέλεξε να στείλει εξώδικο ζητώντας την αφαίρεση του cube από την οροφή στο Παλατάκι, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, με έξοδα του ΑΣ και του πρώην προέδρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζοπούλου. Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αθλητικών Υποδομών της ΓΓΑ, δίνοντας στη διαμάχη επίσημη διάσταση.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αντί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την καταβολή των οφειλών και την πληρωμή του συμβολαίου του Τζέφρι Γιέντρικ, αλλά και για τη συμφωνία σχετικά με το όνομα, το σήμα και τη χρήση του γηπέδου, απαντά με επιθετικότητα.

Ζητά στην ουσία από τον ΑΣ και τον Θανάση Χατζοπούλο να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής στο Παλατάκι, καθιστώντας τους υπεύθυνους για ό,τι προκύψει.

Το ενδιαφέρον είναι πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπό τη νέα ιδιοκτησία δεν έχει υπογράψει ακόμη καμία μισθωτική σύμβαση με τον ΑΣ για τη χρήση του PAOK SPORTS ARENA, ούτε για το όνομα και το σήμα, με αποτέλεσμα τυπικά να μην έχει λόγο στο γήπεδο. Παρά τους μήνες που πέρασαν, δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις, ούτε έχει προχωρήσει η συμφωνία για τα έσοδα από όνομα και σήμα, κάνοντας ακόμα πιο έντονο το κλίμα της διχόνοιας.