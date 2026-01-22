Για την αποπληρωμή των χρεών και για τη συμπεριφορά της νέας διοίκησης του ΠΑΟΚ στο πρόσωπό του, μίλησε ο Θανάσης Χατζόπουλος σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο Θανάσης Χατζόπουλος μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό («City 106.1») και αναφέρθηκε σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν την αποπληρωμή των χρεών και τη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς το πρόσωπό του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θανάσης Χατζόπουλος:

Για το εξώδικο: «Κοιτάξτε, στο συμφωνητικό για τη μεταβίβαση υπήρχε και η λίστα των υπόλοιπων χρεών. Από το Χαμόγελο του Παιδιού μέχρι δάνεια, το δημόσιο, η εταιρεία φύλαξης, το παλιό το κομμάτι. Αυτά είναι μια λίστα που τα υπέγραψαν και η πλευρά Μυστακίδη και η πλευρά η δικιά μας.

Στείλαμε όλα τα δικαιολογητικά και έπρεπε να εξοφληθούν. Δεν εξοφλήθηκαν όλα και κυρίως στις εταιρείες του κύριου Σαββίδη. Υπάρχει μια κόντρα που δεν μπορώ να καταλάβω. Οταν δώσω το λόγο μου για κάτι το κάνω. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, τα χρήματα κατατέθηκαν. Θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά νομικά, αυτό θέλουν να κάνουμε για να πουν "δες ο κακός ο Χατζόπουλος"; Εγώ υποσχέθηκα στον κόσμο πως η ΚΑΕ θα ξεχρεώσει, αυτό πρέπει να γίνει, ήταν και η αρχική μου απαίτηση. Το έχουν υπογράψει. Οταν βάζεις την υπογραφή σου και κάτι άλλο πρέπει να προσέχεις.

Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση, δεν έχουν απαντήσει στο εξώδικο. Στάλθηκε γιατί δεν προχωρούσε το πράγμα. Παντελής αγνόηση, με πέταξαν από τις θέσεις που είχα πληρωμένες, με πέταξαν από το πάρκινγκ, με ενδιαφέρει να τηρηθεί η συμφωνία και όχι να αλλάξουμε γνώμη να πούμε "παρατάμε τον ΠΑΟΚ" και να μείνει με χρέη. Εμένα με πλήρωσαν πρώτο, δεν κατάλαβα γιατί, για να με καλοπιάσουν. Υπέγραψα μια συμφωνία και θα κυνηγήσω με κάθε τρόπο να τηρηθεί, θα το δουν οι δικηγόροι.

Εμένα αυτή η διαδικασία δεν μου άρεσε ποτέ, αφού έτσι θέλουν. Το συμφωνητικό εγώ το υπέγραψα, θα πρέπει με μένα να έχει να κάνει, είναι η τελευταία λεπτομέρεια να πληρώσουν και να απαλλαγώ από αυτή την υπόθεση. Εχω αποτραβηχτεί, αλλά αυτό το έχω έννοια».

Για το ποσό που έπρεπε να πληρωθεί: «Τέσσερα εκατομμύρια μέχρι τις 15/1. Πλήρωσαν εμένα και κάποιους δανειστές. Δεν ξέρουμε γιατί, ζητήσαμε να μάθουμε ποιοι πληρώθηκαν. Δεν μας απάντησαν αν πλήρωσαν το δημόσιο και δεν γνωρίζω ποια από τα υπόλοιπα χρέη. Δεν έχει πληρωθεί πάνω από το 50% των χρεών. Δεν ξεκινάμε καλά δυστυχώς και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

Ο ΑΣ είχε να λάβει κι εκείνος, ναι. Μέχρι χθες δεν είχε πληρωθεί ο ΑΣ, τώρα τι να πω; Να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα να ρωτήσω αν πληρώθηκαν; Είναι άσχημα πράγματα. Σας είπα, όταν δίνω τον λόγο μας για κάτι και πόσω μάλλον να υπογράψεις ένα συμφωνητικό, το κάνεις. Ημουν διαλλακτικός, ενώ είχαμε πει για τέλος του χρόνου τους έδωσα και 15 μέρες που ζητούσαν. Μπήκε η νέα διοίκηση και όπως πληρώσανε κάποιους έπρεπε να πληρώσουν και τα χρέη! Ξέρω από αποπληρωμές δεν μπορεί να λένε δεν προλάβανε! Λυπάμαι που το λέω αλλά δεν ξεκινήσαμε καλά κι ο κόσμος αυτό το έχει δει. Όταν λέμε κάτι το κάνουμε, τέλος! Αυτό θα το βρουν μπροστά τους».

Για τη συνάντηση που είχε γίνει και τη δέσμευση Πετμεζά: «Τότε μιλούσαμε για τέλος Δεκεμβρίου και πριν από τα Χριστούγεννα. Είχα προτείνει να μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό της ΑΜΚ και να κάνω τις πληρωμές εγώ για τα χρέη. Και έλεγχαν αυτοί όχι. Προφανώς δεν είχαν τη διάθεση να πληρώσουν όλα τα χρέη. Στα 100 χρόνια αντί να χαιρόμαστε θα καταλήξουμε στα 100 χρόνια στα δικαστήρια, είναι κατάντια».

Για την συμπεριφορά προς το πρόσωπο του: «Μας μετακίνησαν από εκεί που ήμασταν. Τα καταλαβαίνω, αλλά αυτά γίνονται από τη νέα χρονιά. Πήγα μια μέρα και μου άλλαξαν πάρκινγκ. Αυτό δεν πλήρωσα; Πάνω από 30 διαρκείας πληρωμένα έχω στην οικογένεια. Είναι δυνατόν σε έναν πελάτη να φέρονται έτσι; Αυτά είναι πράγματα που από μάρκετινγκ και εξυπηρέτηση πελατών δείχνουν πως έχουμε μεσάνυχτα. Αν πιστεύουν πως θα με διώξουν από το γήπεδο και θα πάρω δρόμο δεν ξέρουν με ποιον έχουν μπλέξει.

Ακούστηκε από μέλος του ΔΣ για μένα, πως "σε λίγο θα πάρει δρόμο αυτός". Μέσα σε εκατομμύρια κόσμου θα υπάρχουν και οι χαζοί του χωριού, τους καταλαβαίνεις. Άνθρωποι δίχως γνώση και εμπειρία, μιλάνε. Το 99% του κόσμου έχει εκτιμήσει όσα κάναμε. Κάποτε είχα φωνάξει όποιος θέλει να έρθει να διοικήσει. Κανείς δεν ήρθε, όλοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο κάνανε μαγκιές. Δεν νομίζω πως έχω χρόνο να μπω στην ΠΑΕ. Έχω τη δουλειά μου. Είναι ένα πιο δύσκολο αντικείμενο που δεν το γνωρίζω τόσο καλά».