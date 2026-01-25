Δύο διακριτά οικονομικά ζητήματα που αφορούν τον ΑΣ ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν μετά τη συμφωνία για τη μεταβίβαση της ΚΑΕ, με φόντο τόσο τις οφειλές όσο και τη στήριξη στο ΤΑΑ βόλεϊ

Μετά το δημοσίευμα της voria.gr για το συμφωνητικό μεταβίβασης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο έρχονται οι εκκρεμότητες προς τον ΑΣ και το ζήτημα της μεταγραφής του Τζεφ Γιέντρικ.

Πέρα από το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των ανεξόφλητων υποχρεώσεων –σε ποσοστό άνω του 50%– αφορά οφειλές προς τον Ιβάν Σαββίδη και εταιρείες συμφερόντων του, καθώς και λοιπούς πιστωτές, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και εκκρεμότητες προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ξεκάθαρα ότι η περίοδος ομαλής συνύπαρξης και συνεργασίας, το περασμένο καλοκαίρι, μεταξύ ΑΣ και ΚΑΕ, έχει πλέον παρέλθει, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να περνούν σε πιο απαιτητική και σύνθετη φάση.

Παράλληλα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι στο παραπάνω ποσό των εκκρεμοτήτων δεν περιλαμβάνεται η μεταγραφή του Αμερικανού βολεϊμπολίστα Τζεφ Γιέντρικ, ύψους 110.000 ευρώ. Πρόκειται για δαπάνη που, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ τον περασμένο Οκτώβριο, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Τέλη Μυστακίδη, ως ξεχωριστή οικονομική ενίσχυση προς το ΤΑΑ βόλεϊ ανδρών.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια κίνηση σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση, με αποτέλεσμα ο ΑΣ ΠΑΟΚ να αναλάβει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Αμερικανό βολεϊμπολίστα, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στο ρόστερ της ομάδας από τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στη συνολική εικόνα των οικονομικών εκκρεμοτήτων που παραμένουν ανοιχτές.