Άρης - Παναθηναϊκός: Sold Out η αναμέτρηση στο Παλέ
Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παλέ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης να ετοιμάζεται να δώσει έντονο «παρών» στη μεγάλο αυτό ματς.
- Το μήνυμα του Μήτογλου για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
- Παρθενόπουλος: «Οι σκέψεις μας στις οικογένειες, θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά»
- Αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήγε στην και Τούμπα τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ
Όπως έκανε γνωστό η κίτρινη ΚΑΕ, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό έχουν ήδη εξαντληθεί, με τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν δυναμική στήριξη από την εξέδρα.
Ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 7-7, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μόνος δεύτερος με 14-1, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό του 16-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.