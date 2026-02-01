Άρης - Παναθηναϊκός: Sold Out η αναμέτρηση στο Παλέ

Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκόπ (16:00) σε ένα κατάμεστο Παλέ, καθώς τα εισιτήρια για την αναμέτρηση έχουν εξαντληθεί.

Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παλέ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης να ετοιμάζεται να δώσει έντονο «παρών» στη μεγάλο αυτό ματς.

Όπως έκανε γνωστό η κίτρινη ΚΑΕ, τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό έχουν ήδη εξαντληθεί, με τους Θεσσαλονικείς να περιμένουν δυναμική στήριξη από την εξέδρα.

Ο Άρης βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 7-7, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μόνος δεύτερος με 14-1, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό του 16-0.

     

