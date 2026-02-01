Μήτογλου: Το μήνυμά του για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
Η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίζεται το απόγευμα με τον Άρη για τη Stoiximan GBL, αλλά το πρωί βρέθηκε στην Τούμπα για να τιμήσει τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Παρθενόπουλος: «Οι σκέψεις μας στις οικογένειες, θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά»
Τους παίκτες του Παναθηναϊκού εκπροσώπησαν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, με τον Ντίνο Μήτογλου να στέλνει το δικό του λακωνικό μήνυμα.
«Ηρθαμε να τιμήσουμε τα παιδιά, συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους», ήταν τα λόγια του Ντίνου Μήτογλου.
