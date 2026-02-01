Παναθηναϊκός: Η ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ

Γιώργος Κούβαρης
ΠΑΟ στην Τούμπα

Σε μια πολύ όμρφη κίνηση προχώρησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με αντιπροσωπεία της ΚΑΕ να τιμά τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση, με τους πράσινους, στο πλαίσιο της παραμονής τους στην θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη, να τιμούν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (1/2) στο γήπεδο της Τούμπας για να τιμήσει τη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Η αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Βασίλη Παρθενόπουλο, τον GM του αγωνιστικού, Δημήτρη Κοντό, τους αθλητές Ντίνο Μήτογλου και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, τους βοηθούς προπονητές Χρήστο Σερέλη και Σάββα Καμπερίδη καθώς και τον head of operations Σάββα Αρώνη, οι οποίοι άφησαν λουλούδια έξω από το γήπεδο.

Εκει τους υποδέχθηκαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τους ευχαρίστησαν για την κίνησή τους αυτή.

@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

