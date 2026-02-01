Παρθενόπουλος: «Οι σκέψεις μας στις οικογένειες, θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά»
Ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη, τίμησε τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους, αφήνοντας λευκά λουλούδια στην Τούμπα και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, εμφανώς στεναχωρημένος μίλησε για τον χαμό των 7 παιδιών.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Παρθενόπουλο:
«Ο,τι και να πει κανείς οι σκέψεις είναι στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος. Θα μπορούσε να ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Το πένθος είναι βαρύ και για την Ελλάδα και για τους γονείς. Πρέπει να είμαστε μαζί τους. Τα συλλυπητήρια εκ μέρους της ομάδας και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός».
