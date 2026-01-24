Αλύγιστος!

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την πιο «βαρβάτη» νίκη της χρονιάς για τον Άρη που άντεξε σε μια μάχη απέναντι σε… θεούς και δαίμονες.

Ο Άρης θα μπορούσε να είχε χάσει. Δυστυχώς για κάποιους, δεν έχασε, αλλά θριάμβευσε. Στην πραγματικότητα, το μπάσκετ θριάμβευσε απέναντι στη βίαιη καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ανάλυσεις, υπάρχει η εικόνα η οποία εξέθεσε πρόσωπα και καταστάσεις. Αυτή είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας όλων όσων έλαβαν χώρα και ετσιθελικά επιδιώχθηκε να επιβληθούν στην Πάτρα. Εκεί όμως κυριάρχησε το μπάσκετ, η προσωπικότητα και η άρνηση υποταγής στις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα.

Κι ας «βάρεσαν» 46 βολές παίρνοντας το 35% των συνολικών πόντων από τη γραμμή των βολών. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απεγνωσμένα επιχειρήθηκε η διατήρηση μιας ομάδας στη μάχη διεκδίκησης της νίκης. Μάταιος κόπος, σαν κι αυτόν των τελευταίων λεπτών. Κι ας βαφτίστηκαν παραβάσεις τα καθαρά κλεψίματα προς όφελος μη απώλειας κατοχών. Και ξανά βολές... Κι ας αποβλήθηκαν τρεις κομβικοί παίκτες. Αυτός που μάζευε όλα τα ριμπάουντ και ήταν «κέρβερος» στις ρακέτες (σ. σ. Αντετοκούνμπο) και ο άλλος (σ. σ. Μήτρου Λονγκ) που έβαζε τα μεγάλα σουτ. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά ξεχάσατε τον Αμίν Νούα. Ο Γάλλος έκανε νεύμα στην κερκίδα κάπου στο πεντάλεπτο πριν τη λήξη. «Φωνάξτε πιο δυνατά», είπε απευθυνόμενος στον κόσμο και στη συνέχεια έκανε κάτι που λατρεύει να κάνει. Πήρε το παιχνίδι πάνω του. Δώδεκα πόντοι στα τελευταία έξι λεπτά… κρατήστε και την απόδειξη.

Ο Άρης νίκησε γιατί πρόταξε την ψυχή και την προσωπικότητά του. Γιατί επίσης απάντησε με την ανθεκτικότητά του στις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα στις οποίες αναφέρθηκε με κομψότητα και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Σε οτιδήποτε συνέβαινε, ο Άρης απαντούσε με μπάσκετ. Με κοντή μνήμη για να μη διαλυθεί η ψυχολογία του έπειτα απ' όσα όσα γίνονταν στο παρκέ.

Έχοντας περισσότερες τελικές πάσες (27) σε σύγκριση με κάθε άλλο παιχνίδι. Μαζεύοντας περισσότερα ριμπάουντ (43) και εκτελώντας με ακρίβεια έως ότου φτάσει στο σημείο διαχείρισης της δεδομένης κόπωσης καθώς προερχόταν από παιχνίδι δύο παρατάσεων στην Πολωνία και μια νύχτα δίχως ύπνο. Βλέποντας τις απαιτήσεις του αγώνα, ο 49χρονος επέλεξε να μικρύνει το rotation. Προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε δώσει περισσότερα λεπτά συμμετοχής στον Στέλιο Πουλιανίτη εκεί που ο Μπράις Τζόουνς έδειξε ότι ξέμενε από δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, εκεί στο +14, ο ρυθμός θα έπρεπε να είχε «χαμηλώσε». Έτσι θα απέφευγε και τα 6-7 λάθη της 3ης περιόδου.

Σημαντικός παράγοντας της νίκης και η εύρεση διαφορετικών πρωταγωνιστών ανά περίοδο. Στο τέλος επικράτησε ο νόμος του Νούα. Είχαν προηγηθεί αυτοί των Μήτρου Λονγκ, Τζόουνς και Άντζουσιτς. Οι τέσσερις διψήφιοι του Άρη σούταραν με 46% (24/52) και αστόχησαν σε μια βολή από τις 19 που εκτέλεσαν. Στατιστικά νίκης. Αυτή θα ερχόταν ευκολότερα υπό καθεστώς ισονομίας.

Τώρα έχουν σημασία τα οφέλη αυτής της νίκης. Προφανώς η αναφορά δεν σχετίζεται με τη βαθμολογία. Πολλά απ’ όσα συμβαίνουν μέσα από τα social media, στο δικό μου μυαλό, μοιάζουν (όχι απλά) δυσνόητα (αλλά)… ακατανόητα. Κάθε άποψη είναι σεβαστή αλλά έχει χαθεί το μέτρο σε κάθε μορφή κριτικής. Αν αυτή η νίκη θα καταφέρει να συσπειρώσει διαφορετικές φωνές, θα ήταν ευχής έργον. Αρκεί να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία λειτουργεί με σκοπό τη διόρθωση των λαθών – τα οποία έχουν αναγνωριστεί – και ξεκάθαρο στόχο τη βελτίωση των πάντων στο club.