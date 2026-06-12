Το Eurocup έκανε γνωστό πως Άρης και ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στη διοργάνωση με πενταετή συμβόλαια. Στη λίστα και η Μονακό.

Και επίσημα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα βρίσκονται στο Eurocup. Oι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση τη νέα σεζόν και τις ξεχώρισαν σε εκείνες που εξασφάλισαν πενταετή άδεια και σε αυτές που έχουν μονοετές συμβόλαιο.

Μαζί με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, στη λίστα είναι και η Μονακό (κάτι που σας είχε ενημερώσει το Gazzetta) μετά την παρουσία της στη Euroleague τα προηγούμενα χρόνια. Οι Μονεγάσκοι θα έχουν και εκείνοι πενταετές συμβόλαιο στο Eurocup.

Euroleague και Eurocup είναι... συγκοινωνούντα δοχεία. Όσες ομάδες έχουν πενταετή συμβόλαια στο Εurocup, αυξάνουν τις πιθανότητες τους να βρεθούν στη Euroleague στο μέλλον. Είτε μέσω της κατάκτησης του Eurocup, είτε μέσω wild card στην πολύ πιθανή άυξηση των ομάδων τα επόμενα χρόνια (από 22 σε 24).

Η Τζιρόνα, το Αμβούργο, Λέγκια Βαρσοβίας, Τσιμπόνα και η Μπούργος αποτελούν τις βασικές υποψήφιες για τη wild card που απομένει στο Eurocup.

Η επισημοποίηση της λίστας των ομάδων του Eurocup, δείχνει ανεπίσημα πως η Παρί θα βρίσκεται στη Euroleague τη νέα σεζόν. Μένει η ομάδα που θα πάρει την 20η θέση στη Euroleague.

Το γεγονός πως Μπεσίκτας και Μονακό είναι στη λίστα του Eurocup, δεν σημαίνει πως και οι δύο θα παίξουν στη διοργάνωση της νέα σεζόν. Η 20η θέση της EuroLeague για τη σεζόν που έρχεται, θα διεκδικηθεί από τους Μονεγάσκους και τους Τούρκους.

Aυτό σημαίνει πως θα ανοίξει άλλη μια θέση στο Eurocup της νέας σεζόν που θα διεκδικηθεί από την Τζιρόνα, το Αμβούργο, τη Λέγκια Βαρσοβίας, την Τσιμπόνα και τη Μπούργος

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