Με απόφαση της ηγεσίας του αεροδρομίου «Μακεδονία» ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το 2ο Τελωνείο Αερολιμένα την Κυριακή (19:00, 14/6)!

Καθώς οι φίλοι του Άρη ετοιμάζουν υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (19:00, 14/6) και ήδη είναι δεδομένο ότι προβλέπεται να βρεθεί πολύς κόσμος, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου «Μακεδονία» προχώρησαν στη λήψη αποφάσεων για οργανωτικούς λόγους. Βρισκόμαστε εξάλλου σε θερινή περίοδο με κατακόρυφη άνοδο των καθημερινών πτήσεων από το εξωτερικό.

Γι’ αυτόν τον λόγο… «μετά από αίτημα των υπευθύνων του αεροδρομίου, λόγω θερινής περιόδου και αρκετών πτήσεων, την Κυριακή ο Βασίλης Σπανούλης θα εξέλθει από το Makedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων», ενημέρωσε η ΚΑΕ Άρης σε μια απόφαση η οποία προφανέστατα στοχεύσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.