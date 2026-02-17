Μιλουτίνοφ: «Κάναμε καλό παιχνίδι, είναι σημαντικό πως πήραμε τη νίκη»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναφέρθηκε στη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και στο Μαρούσι που ακολουθεί.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (81-67) της ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/2, 17:00) θα αναμετρηθεί με το Μαρούσι. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έκανε μια καλή εμφάνιση με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 24:39 λεπτά συμμετοχής συνέβαλλε ώστε να πετύχουν οι «ερυθρόλευκοι» τον στόχο τους.

«Ξέραμε πως η ΑΕΚ είχε κάποια προβλήματα, δεν είχε πόιντ γκαρντ και χρειάστηκε κάποιοι να παίξουν διαφορετικούς ρόλους. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς» υποστήριξε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά το τέλος του προημιτελικού στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν η νίκη θα τους βοηθήσει για τα επόμενα παιχνίδια υπογράμμισε: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς και το σημαντικό είναι πως πήραμε τη νίκη». Για την προσωπική του απόδοση ο Σέρβος σέντερ δεν θέλησε να πει κάτι και αρκέστηκε απλώς να επισημάνει: «Δεν ξέρω, εσείς θα το σχολιάσετε αυτό».