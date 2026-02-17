Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Θέση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έκλεισε η ομάδα του Μπαρτζώκα. Ο απέκλεισε ττην... μισή ΑΕΚ και πήρε τη νίκη με 81-67, συνεχίζοντας έτσι την πορεία του στη διοργάνωση, με το μυαλό όλων να είναι στον Ταϊρίκ Τζόουνς που τραυματίστηκε.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν τα ηνία του ματς και δεν τα έχασαν ποτέ κόντρα στο σύνολο του Σάκοτα που είχε να διαχειριστεί τις απουσίες των Φλιώνη, Κατσίβελη και Λεκαβίτσιους και έπαιξε δίχως point guard.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης