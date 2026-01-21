Η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα στο πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL και οι Νάναλι και Φίζελ θα κάνουν το ντεμπούτο τους.

Ξεκινά η φάση των 16 του BCL για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν μεταξύ τους στο πρώτο ματς του ομίλου στο BCL. Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρδίτσα (21/01, 19:00), στη «Sunel Arena», λίγες μέρες μετά τη νίκη της Ένωσης κόντρα στο σύνολο του Παπανικολόπουλου για το πρωτάθλημα.

Ντεμπούτο θα κάνουν στην αναμέτρηση οι Τζέιμς Νάναλι και Κισόν Φίζελ, τα νέα αποκτήματα της Βασίλισσας. Βρίσκονται στην 12άδα για τη μάχη με την Καρδίτσα και θα αποτελέσουν δύο ποιοτικές λύσεις στα χέρια του Σάκοτα. Στην 12άδα δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Κατσίβελης, όπως και ο Μπράουν.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Φλιώνης, Ιωάννου, Χαραλαμπόπουλος, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Σκορδίλης, Αρσενόπουλος.

Η 12άδα της Καρδίτσας: Μπράντον Τζέφερσον, Χόρκλερ, Έλις, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Κασελάκης, Καμπερίδης, Γουάσινγκτον, Ντάμιεν Τζέφερσον και Μπτζέρεγκαρντ.