ΑΕΚ: Ο Σάκοτα έφτασε τα 250 παιχνίδια στον πάγκο της Ένωσης
Ο Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τα 250 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ και η Ένωση έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον πολύπειρο κόουτς.
Συνολικά ο Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕΚ μετρά 157 νίκες, 92 ήττες, 1 ισοπαλία, σε 250 αγώνες με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στα 62,80%
Η ανάρτηση της ΑΕΚ για τον Ντράγκαν Σάκοτα:
