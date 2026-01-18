Ο Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τα 250 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ και η Ένωση έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον πολύπειρο κόουτς.

Συνολικά ο Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕΚ μετρά 157 νίκες, 92 ήττες, 1 ισοπαλία, σε 250 αγώνες με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στα 62,80%