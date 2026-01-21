Ο Τζέιμς Νάναλι περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του ματς της ΑΕΚ με την Καρδίτσα (19:00) πάτησε παρκέ και έκανε τα σουτάκια του πριν το ντεμπούτο του.

Είναι το μεγάλο όνομα που έφερε η ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες και ο κόσμος της όπως και ο Ντράγκαν Σάκοτα τον περιμένουν πως και πως στα επίσημα ματς για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της ομάδας.

Ο Τζέιμς Νάναλι πάτησε παρκέ περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Καρδίτσα (19:00) για τη φάση των 16 του BCL. Ο Αμερικανός έκανε τα σουτάκια υπό την επίβλεψη του assistant του Σάκοτα, Μαρίνου Κωνσταντή και θα κάνει το ντεμπούτο του.

Ένας παίκτης με σπουδαία καριέρα στη Euroleague που αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά για την Ένωση σε BCL και Ελλάδα.

Δείτε το video του Gazzetta