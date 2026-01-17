O Mπάρτλεϊ έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στην Καρδίτσα και το Gazzetta γράφει για τον κορυφαίο και πιο σταθερο παίκτης της ΑΕΚ που αποδεικνύεται... λίρα 100.

Η ΑΕΚ παρά τις πολλές απουσίες (Νάναλί, Φίζελ, Κατσίβελης, Μπράουν) επικράτησε με 79-71 της αξιόμαχης Καρδίτσας και με αυτόν τον τρόπο πηγε στο 10-4. Η Ένωση έδειξε χαρακτήρα σε άλλο ένα ματς, άντεξε στην πίεση στο τέλος και έφτασε τις 5 σερί νίκες στη Stoiximan GBL.

Για άλλη μια φορά φέτος ο Μπάρτλεϊ βγήκε μπροστά στα κρίσιμα και όχι μόνο και ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ένωσης. Τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και οδήγησε στη νίκη το σύνολο του Σάκοτα.

Μια μεταγραφή για την ΑΕΚ που δικαιώνεται στο 100%. Ο Μπάρτλεϊ εμπνέει σιγουριά και η σταθερότητα τον χαρακτηρίζει.

Η Καρδίτσα δεν βρήκε τρόπο να τον αντιμετωπίσει

Ο Μπάρτλεϊ έδειξε τις προθέσεις του από την αρχή του ματς και άρχισε να φορτώνει με πόντους το αντίπαλο καλάθι. Ο Αμερικανός περιφερειακός σκόραρε με όποιο τρόπο ήθελε.

Με τρίποντα, με δίποντα, με βολές. Ένα πλούσιο ρεπερτόριο που φάνηκε και κόντρα στην Καρδίτσα. Τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα. Κλείδωσε τη νίκη με δύο βολές του για το 71-77 στα 49 δευτερόλεπτα.

Αρνήθηκε να χάσει, έκανε τα πάντα για τη νίκη και στο τέλος πανηγύρισε μια άξια νίκη, όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο τρόπος που διαχειρίζεται την κάθε φάση είναι εντυπωσιακός. Έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του Σάλε.

Ο πιο σταθερός παίκτης της ΑΕΚ

Ο Μπάρτλεϊ αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά φέτος για την Ένωση και αυτό κάνει. Δικαιώνει τον Σάκοτα και τους ανθρώπους της Βασίλισσας σε κάθε ματς με τις εμφανίσεις του.

Έχει αγωνιστεί σε 13 ματς φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα και μόλις σε ένα εξ αυτών έμεινε κάτω από τους 10. Στους 9 με τον Άρη. Στα 8 από αυτά τα παιχνίδια ο σταθερότατος Μπάρτλεϊ είχε 15+πόντους. Και αυτό δείχνει την ποιότητα και τη σταθερότητα του. Τέλος έχει 6 ματς στο πρωτάθλημα με 18+ πόντους.

Κορυφαία του επίδοση ηταν η αποψινή 30άρα κόντρα στην Καρδίτσα, ενώ είχε βάλει 28 σε άλλο ένα εκτός έδρας απέναντι στη Μαρούσι.

Φοβερά πράγματα κάνει και στο BCL, εκεί όπου έχει 21+ πόντους στα τρία από τα έξι ματς. Και 10+ πόντους στα 5 από τα 6 ματς. Μετρά 15.7 πόντους μέσο όρο στη διοργάνωση και οδηγεί εκ του ασφαλούς την ΑΕΚ.