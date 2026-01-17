O Δημήτρης Φλιώνης έχει πρόβλημα σε αυχένα και αριστερό αγκώνα και θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο με την επιστροφή στην Αθήνα.

Μπορεί η ΑΕΚ να έδειξε χαρακτήρα παρά τις απουσίες και να νίκησε την Καρδίτσα για το 5ο σερί ροζ φύλλο αγώνα, ωστόσο έφυγε... λαβωμένη από το ματς.

Πρόβλημα προέκυψε με τον Δημήτρη Φλιώνη στη διάρκεια του αγώνα με το σύνολο του Παπανικολόπουλου, όπου ο Μπάρτλεϊ ήταν απίθανος. Ο αρχηγός της Ένωσης έπαιξε με ενοχλήσεις στον αυχένα λόγω τραυματισμού, αλλά και με λαβωμένο τον αριστερό αγκώνα (έγινε συρραφή του τραύματος).

Όταν επιστρέψει η αποστολή της Βασίλισσας στην Αθήνα, θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Κόντρα στην Καρδίτσα είχε 4 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.