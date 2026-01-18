Άταμαν: «Δεν μπορώ να βρω τη λύση, οι παίκτες πρέπει να τη βρουν!»
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ:
«Ήμασταν πίσω 7 αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε με κάποιους παίκτες. ΄Με κάποιους άλλους που δεν θέλω να κατονομάσω, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτούς. Μας λείπει ο Ναν και το επιθετικό μας σύστημα έχει πρόβλημα. Ελπίζω να γυρίσει, γιατί με δημιουργό μόνο τον Σλούκα, έχουμε πρόβλημα.
Δεν μπορώ να βρω τη λύση. Οι παίκτες πρέπει να βρούνε τη λύση. Υπάρχουν παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν δεν το κάνουν, κάποιοι παίκτες θα πεθάνουν παίζοντας 30 λεπτά».
