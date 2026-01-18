Ένα τρίποντο του Πάτρικ Μπέβερλι έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ στο φινάλε της 3ης περιόδου και ο Εργκίν Αταμάν δεν πίστευε αυτό που έβλεπε.

Ο ΠΑΟΚ έκανε μία εξαιρετική 3η περίοδο απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Με τον Πάτρικ Μπέβερλι να βάζει το κερασάκι στην τούρτα και να αφήνει άναυδο τον Εργκίν Αταμάν, που δεν πίστευε στα μάτια του.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με προβάδισμα (27-43) στην 3η περίοδο, αλλά το επιμέρους 31-12 σφραγίστηκε με το τρίποντο του Μπέβερλι (58-55), για το πρώτο προσπέρασμα των γηπεδούχων.

Με τον Αταμάν να κοιτάζει με απορία τους παίκτες του, στην επιστροφή τους προς τον πάγκο.