Aπό τέσσερις σερί νίκες προέρχεται στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ και πλέον στη... ζωή της μπαίνει ξανά το BCL, καθώς ξεκινά η φάση των 16 και έρχονται σημαντικά ματς. Η Ένωση ενημέρωσε τον κόσμο της πως ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για τα ματς με Καρδίτσα και Άλμπα Βερολίνου στη SUNEL Arena για το BCL.

Οι τιμές των εισιτηρίων και στις δύο αναμετρήσεις ξεκινούν από τα 15 ευρώ. Στις 21 Γενάρη η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα και στις 28 του ίδιου μήνα παίζει με την Άλμπα.

Την Τετάρτη 14 Γενάρη η Βασίλισσα ενημέρωσε τον κόσμο της για τον τρόπο που μπορούν να πάρουν εισιτήριο μεμονωμένα για το ματς πρωταθλήματος με την Καρδίτσα, ενώ σήμερα η Ένωση με νέα ενημέρωση ξεκαθάρισε πως μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύτευεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το ματς με την Καρδίτσα

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με Καρδίτσα Ιαπωνική και Άλμπα Βερολίνου, στη SUNEL Arena.

Η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται για τη φάση των «16» του BCL, με στόχο σταθερά τη διάκριση, όπως αποδεικνύει και κατά την εφετινή της παρουσία στη διάκριση.

Η μαζική παρουσία των οπαδών μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην πορεία μας.

AEK – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Η αναμέτρηση με την Καρδίτσα θα διεξαχθεί την Τετάρτη (21/01) στις 19:00, στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΑΕΚ – ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Η αναμέτρηση με την Άλμπα θα διεξαχθεί την Τετάρτη (28/01) στις 19:00, στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Group J της φάσης των «16» του BCL.

Τιμή Εισιτηρίου: Από 15 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ GOV WALLET

Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ