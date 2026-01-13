Ο Πανιώνιος φαίνεται πως είναι κοντά στο να κάνει το απόλυτο «μπαμ» και να αποκτήσει τον Μπράντον Τέιλορ, που έμεινε ελεύθερος από τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Μπράντον Τέιλορ, αφέθηκε ελεύθερος από τη Βίρτους και φαίνεται πως οδεύει προς τον Πανιώνιο. Πιο συγκεκριμένα, οι «κυανέρυθροι», θέλουν να κάνουν το μεγάλο… μπαμ με τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή.

Η έλευση του Τέιλορ, θα προσθέσει εμπειρία στο σύνολο του Μάρκοβιτς, που πλέον έχει μπροστά του πολύ δύσκολες αναμετρήσεις, για να γλιτώσει τον υποβιβασμό στην Elite League.

Ο 32χρονος, τη φετινή σεζόν στην EuroLeague μέτρησε μ.ο 2.5 πόντους και 1.5 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι, μετά από αίτημα του Μπράντον Τέιλορ να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία που του προσφέρεται και μια νέα επαγγελματική εμπειρία, αποφάσισε να χορηγήσει στον παίκτη τη μεταγραφή του.

Όλος ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Μπράντον, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Σκουντέτο την περασμένη σεζόν, για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της ταυτότητας της ομάδας ακόμη και σε αυτό το πρώτο μέρος της σεζόν».

THANK YOU BRANDON 🤍🖤https://t.co/mY9f6HzYPD — Virtus Bologna (@VirtusBo) January 13, 2026



