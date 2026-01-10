Πανιώνιος: Σκόραρε από το... σπίτι του ο Σταρκς για το +12
Δυναμικά μπήκε ο Πανιώνιος στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με τον Κολοσσό στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας και αυτό φάνηκε στο παρκέ.
Μάλιστα, η ψυχολογία των παικτών του Νέναντ Μάρκοβιτς ήταν εξαιρετική καθώς «έχτιζαν» μια διαφορά από τα πρώτα λεπτά που έφτασε στο +12 (22-10) στο τέλος της πρώτης περιόδου με τον Μαρκέλ Σταρκς να σημειώνει το καλάθι του αγώνα.
Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε από τα 9 μέτρα υπό πίεση με τη λήξη της πρώτης περιόδου ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Ήταν η στιγμή, όπου όλος ο πάγκος των γηπεδούχων μπήκε στο παρκέ για να συγχαρεί τον Σταρκς.
