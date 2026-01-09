Ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, επέβαλε χρηματικά πρόστιμα στον Ηρακλή, στον Άρη και την ΑΕΚ, για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη δάρκεια της 13ης αγωνιστικής.

Ηρακλής, Άρης και ΑΕΚ, τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό διακστή του ΕΣΑΚΕ, με χρηματικά πρόστιμα εξαιτίας υβριστικών συνθημάτων που ακούστηκαν από τους οπαδούς τους στην 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ Ηρακλής και ΑΕΚ, τιμωρήθηκαν με 600 ευρώ.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του ΕΣΑΚΕ:

51/8-1-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ

1. Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικού συνθήματος, κατά τη διάρκεια ακρόασης του εθνικού ύμνου, κατά τον αγώνα με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 03.01.2026.

2. Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

50/8-1-2026 ΑΕΚ

1. Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 03.01.2026.

2. Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2014 (δ.τ. ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014) χρηματικό πρόστιμο εξακοσίων (600,00) ευρώ για τα λοιπά άνω του ενός υβριστικά συνθήματα με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

49/8-1-2026 ΑΡΗΣ

1. Απαλλάσσεται η ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτη φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 04.01.2026 και

2. Επιβάλλεται στην ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς άνω του ενός υβριστικών συνθημάτων με αποδέκτες μη φυσικά πρόσωπα που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ιδίου ως άνω αγώνα.

