Ο Ηρακλής βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ρονάλντο Σέγκου, οδεύοντας προς το φινάλε της σεζόν.

Μετά την ήττα του Ηρακλή από το Μαρούσι με 72-91, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να ενισχύσει το ρόστερ της και είναι κοντά στην απόκτηση του Ρονάλντο Σέγκου.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι γνώριμος στα ελληνικά λημέρια, καθώς είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Ψυχικού στην Elite League τη σεζόν 2022-23, ενώ την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά έπαιξε στη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν.

Στο Ισραήλ μέτρησε μ.ο 16.9 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ σε 17 αναμετρήσεις και μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με το Ηρακλή μέχρι το τέλος της σεζόν.