Ο ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή πίτας για το μπασκετικό τμήμα, με τον νέο μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ Αριστοτέλη Μυστακίδη, να δίνει το «παρών».

Σε οικογενειακό κλίμα, πραγματοποιήθηκε και φέτος η κοπή πίτας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Ευχές με την ελπίδα πως θα επιτευχθούν οι στόχοι για τη νέα χρονιά ήταν το σύνθημα όλων όσων έδωσαν το «παρών», ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία και του νέο μεγαλομέτοχου της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη.

Ο τυχερός της υπόθεσης που κέρδισε το φλουρί ήταν ο Νίκος Περσίδης, με τον ίδιο να κερδίζει ένα ρολόι. Ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν επίσης και για τον Τίμι Άλεν, καθώς έσβησε τούρτα λόγω των γενεθλίων του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Μέσα σε όμορφη και οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε σήμερα η κοπή της βασιλόπιτας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρουσία του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη ο οποίος αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά με όλα τα μέλη της ομάδας. Ταυτόχρονα ευχήθηκε καλή επιτυχία σε αθλητές και προπονητικό επιτελείο ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης της ερχόμενης Τρίτης στο Μπιλμπάο.

Τις ευχές του προς όλα τα μέλη της ομάδας απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ.Νίκος Βεζυρτζής, τονίζοντας την ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια από όλους, για την επίτευξη των στόχων της ομάδας για το 2026, ενώ σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχε στη σημερινή ιδιαίτερη μέρα για το σύλλογο.

Ο Νίκος Περσίδης ήταν ο τυχερός στην κοπή της βασιλόπιτας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κέρδισε το φλουρί και ταυτόχρονα το δώρο που αντιστοιχούσε σε αυτό, ένα ρολόι χειρός.

Την τιμητική του είχε και ο Τimmy Allen, καθώς στη διάρκεια της εκδήλωσης άκουσε τις ευχές όλων για τα γενέθλιά του, μαζί με την απαραίτητη για τις περιστάσεις τούρτα.»

