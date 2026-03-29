Λούκιτς: «Το χειρότερό μας παιχνίδι, είμαι απογοητευμένος για τους οπαδούς μας»

Απογοητευμένος από την εικόνα του Ηρακλή ήταν στις δηλώσεις του ο Ζόραν Λούκιτς, μετά την ήττα από το Μαρούσι.

Το Μαρούσι επικράτησε του Αμαρουσίου με 72-91, με τον Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του να είναι φανερά απογοητευμένος από την απόδοση της ομάδας του.

Ο τεχνικός του «γηραιού» είπε χαρακτηριστικά, πως ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Ηρακλή, από τότε που εντάχθηκε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Είμαι απογοητευμένος από το ματς για όλους αυτούς τους οπαδούς που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Πρέπει να είναι σκληροί μαζί μας, δεν άξιζαν να δουν τέτοιο ματς, τέτοια συμπεριφορά. Απίστευτο».

Για το αν ήταν το χειρότερο ματς της ομάδας του: «Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το χειρότερο».