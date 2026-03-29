Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα highlights από το «διπλό» του Αμαρουσίου επί του Ηρακλή.

Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε το Μαρούσι στο «Ιβανώφειο», επικρατώντας του Ηρακλή με 72-91 για την 23η «στροφή» της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας σε φοβερή μέρα τους Γουόκερ και Περάντες που σκόραραν 20 και 17 πόντους αντίστοιχα, πέτυχαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα και πήραν βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας.