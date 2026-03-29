Ηρακλής - Μαρούσι 72-91: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα highlights από το «διπλό» του Αμαρουσίου επί του Ηρακλή.
Μεγάλο «διπλό» πανηγύρισε το Μαρούσι στο «Ιβανώφειο», επικρατώντας του Ηρακλή με 72-91 για την 23η «στροφή» της Stoiximan GBL.
Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν κυρίαρχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχοντας σε φοβερή μέρα τους Γουόκερ και Περάντες που σκόραραν 20 και 17 πόντους αντίστοιχα, πέτυχαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα και πήραν βαθμολογική... ανάσα ενόψει της συνέχειας.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
