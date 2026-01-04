Δείτε τα highlights και πώς ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Άρη στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το αήττητο σερί του στην Ελλάδα, φτάνοντας τις 12 νίκες μετά και το πέρασμά του από την έδρα του Άρη στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τον Τόμας Γουόκαπ να μετράει 14 ασίστ και να είναι ο απόλυτος μαέστρος του ματς. Την ώρα που για τον Ολυμπιακό υπήρξαν τέσσερις διψήφιοι.

Ο Σάσα Βεζένκοβ σκόραρε 23, ενώ ακολούθησε ο Ντόντα Χολ με 19 και ο Εβάν Φουρνιέ με 14, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει 13. Σημαντική και η συνεισφορά του Μόντε Μόρις με 8 πόντους και κρίσιμα σουτ.

Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Αμίν Νουά για τον Άρη ενώ άλλους 19 πέτυχε ο Ντανίλο Άντζουσιτς.