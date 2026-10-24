Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Ολυμπιακού από την Φενέρ. Η μοναξιά του κουρασμένου Βεζένκοβ στην επίθεση, οι 45 πόντοι που πρόσφεραν οι Λάρκιν-Μπάλντγουιν, ο Σιλντς και το Spain Pick and Roll που έβαλε την Φενέρ για τα καλά στο ματς στην 3η περίοδο.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, γνωρίζοντας την ήττα με 61-64, με αποτέλεσμα το ρεκόρ του να πέσει στο 5-2 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα των Πειραιωτών.

Η (αναμενόμενη) μοναξιά του κουρασμένου Βεζένκοβ

Ήταν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα είχε δύσκολο έργο επιθετικά κόντρα στην Φενέρ. Ξέχωρα από το γεγονός ότι το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε την 2η καλύτερη άμυνα στην EuroLeague και κατεβάζει το τέμπο, οι “ερυθρόλευκοι” παρατάχθηκαν χωρίς τους 3 από τους 4 καλύτερους σκόρερ τους (Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ). Αυτό έμελλε να επιβεβαιωθεί.

Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην επίθεση. Δεν είχε αρκετή κίνηση, δεν είχε δημιουργία. Κόντρα στην σκληρή - και γεμάτη ημίψηλα κορμιά - άμυνα της Φενέρ, ο Ολυμπιακός πρακτικά μπορούσε να σκοράρει με δύο τρόπους: 1. Ποστάροντας τον Σάσα Βεζένκοβ - βρίσκοντας πόντους είτε άμεσα, είτε μέσω της δημιουργίας του MVP της EuroLeague, ο οποίος τραβούσε την άμυνα πάνω του. 2. Τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο μετά από καλές άμυνες.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα δυναμικό ξεκίνημα, ξεφεύγοντας με 30-14, στηριζόμενος σε αυτούς τους δύο άξονες. Σταδιακά όμως η Φενέρ προσαρμόστηκε. Πρόσεξε στην επίθεσή της, κάνοντας μόλις 8 λάθη. Και, μετά, εξάντλησε τον Βεζένκοβ. Ο σταρ του Ολυμπιακού τελείωσε το ματς με 17 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής. Στο φινάλε, όμως, έμεινε από δυνάμεις, δεν πήρε τις μπάλες που έπρεπε.

Ο Ολυμπιακός είχε επιθετικό πρόβλημα από όταν κουράστηκε ο Βεζένκοβ. Έγινε on ball ομάδα με τους τρεις καλύτερους on ball παίκτες του να απουσιάζουν. Η επίθεσή του κόλλησε, τα σουτ χάθηκαν.

Το δίδυμο Λάρκιν-Μπάλντγουϊν, ο Σιλντς και το Spain Pick and Roll

Η Φενέρ είχε ως σταθερά την άμυνά της. Στην επίθεση, άφησε την τριάδα των Λάρκιν, Μπάλντγουϊν, Σιλντς να την οδηγεί. Την αρχή έκανε ο Σαβόν Σιλντς. Ο Αμερικανός ήταν αυτός που βρήκε στην αρχή του ματς και στην 3η περίοδο βρήκε κάποια σουτ και άνοιξε την άμυνα του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας το ματς με 17 πόντους με 2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές και 7 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Κι αν ο Σιλντς έβαλε τους πρώτους σπόρους, οι Λάρκιν (13 πόντοι και 5 ασίστ, που έδωσαν άλλους 12 πόντους) και Μπάλντγουιϊν (14 πόντοι και 5 ασίστ που έδωσαν άλλους 13 πόντους), έκαναν την συνέχεια. Συνολικά, οι δυο τους ήταν υπεύθυνοι για 45 από τους 64 πόντους της ομάδας τους (Σημείωση: Είναι 45 και όχι 52 γιατί ο Μπάλντγουιν έδωσε μία ασίστ στον Λάρκιν και ο Λάρκιν δύο στον Μπάλντγουϊν), ενώ σημείωσαν και τα κρίσιμα καλάθια στο τέλος.

Για να φτάσει πάντως η Φενέρ να λυγίσει τον Ολυμπιακό, χρειάστηκε πρώτα να ξεκολλήσει στο σκορ. Και αυτό το έκανε στην τρίτη περίοδο, όταν κατέβασε την διαφορά από τους 10 πόντους, τρέχοντας σε συνεχόμενες επιθέσεις το Spain Pick and Roll. Είναι ένα play στο οποίο ένας παίκτης παίρνει σκριν ψηλά, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκεται και τρίτος παίκτης, ο οποίος είτε δίνει back screen στον σκρινέρ, είτε βγαίνει στο τρίποντο. Αυτό μπορεί να μπερδέψει μία άμυνα, αφού εμπλέκονται 3 παίκτες (κι ενίοτε 4 αν δώσει βοήθεια κάποιος) και πρέπει να αποφασίσουν άμεσα τι θα κάνουν. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Λάρκιν παίρνει σκριν από τον Σανλί. Την ίδια στιγμή, ο Σιλντς είναι πίσω τους και ετοιμάζεται να ανέβει στο τρίποντο.

Ο Σανλί ρολάρει στο καλάθι και ο Σιλντς κάνει Pop Out (βγαίνει στο τρίποντο). Η άμυνα του Ολυμπιακού μπερδεύεται και αφήνει μόνο του τον Σιλντς. Ο Λάρκιν πασάρει στον Σιλντς.

Ο Σιλντς ευστοχεί σε τρίποντο.

Λίγο αργότερα, έγινε το εξής:

Ο Φόρεστ παίρνει σκριν από τον Σανλί, ενώ ο Σιλντς βρίσκεται πίσω τους και ετοιμάζεται είτε να κάνει σκριν, είτε να βγει στο τρίποντο.

Ο Φόρεστ πάει προς τα μέσα. Τόσο ο Σανλί, όσο και ο Σιλντς κάνουν Pop Out. Ο Τζόζεφ το βλέπει αυτό και πάει να μαρκάρει τον Σιλντς, χωρίς να έχει δει ότι ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ πάει να κάνει το ίδιο. Ο Φόρεστ πασάρει στον Λάρκιν στην γωνία.

Ο Λάρκιν ευστοχεί σε τρίποντο.

Η Φενέρ έτρεξε αρκετές φορές αυτό το play, ειδικά στην 3η περίοδο. Βρήκε λύσεις από αυτό, κατέβασε την διαφορά. Στην 4η περίοδο, πλέον, το παιχνίδι πήγε περισσότερο στην ατομική πρωτοβουλία. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τους 3 καλύτερους σκόρερ του. Η Φενέρ είχε τον Λάρκιν και τον Μπάλντγουϊν να δημιουργούν και να εκτελούν. Η πλάστιγγα είχε γύρει.

Έχει χρόνο να καλύψει την ήττα

Το παιχνίδι με την Φενέρ έγινε πιο δύσκολο από ότι ήταν στο άκουσμα των νέων ότι θα έμενε εκτός και ο Μοντέρο πέραν από τον τραυματία Φουρνιέ και τον τιμωρημένο Ντόρσεϊ. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός πάλεψε, βρήκε λύσεις μέσα από την άμυνά του. Του έλειψε η δημιουργία, του έλειψε το καθαρό μυαλό σε κάποιες φάσεις - και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η Φενέρ εμφανίστηκε πιο γεμάτη, πιο έτοιμη, γύρισε το ματς και νίκησε.

Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Ακόμα και με όλες τις συγκυρίες εναντίον του, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά μία ανάσα από το να στείλει έστω το ματς στην παράταση, αφού ο Βεζένκοβ είχε ελεύθερο σουτ στο φινάλε, στο οποίο αστόχησε. Το γεγονός ότι με αυτές τις απουσίες οι “ερυθρόλευκοι” έφτασαν τόσο κοντά στην νίκη κόντρα σε αυτή την Φενέρ λέει αρκετά.

Στο τέλος της ημέρας, σε έναν μαραθώνιο 38 αγωνιστικών θα υπάρξουν και τέτοιες βραδιές. Μία ήττα από την Φενέρ - ακόμα και εντός έδρας - δεν θεωρείται ακριβώς “γκέλα”. Είναι κακό αποτέλεσμα, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο μία ομάδα να κάνει 19/19 εντός έδρας (βασικά δεν το έχει κάνει κάποια στην ιστορία της EuroLeague). Αυτό δεν αλλάζει βέβαια ότι η έδρα του Ολυμπιακού αλώθηκε. Και οι “ερυθρόλευκοι” έσβησαν με αυτό τον τρόπο μία εκτός έδρας νίκη τους. Το καλό ωστόσο για τους Πειραιώτες είναι ότι έχουν χρόνο να καλύψουν αυτή την ήττα. Απομένουν εξάλλου 31 αγωνιστικές.