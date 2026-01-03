ΑΕΚ - Προμηθέας: Τα highlights της νίκης της Ένωσης
Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη κόντρα στον Προμηθέα, επικράτησε με 94-86 και κατάφερε να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Όλα αυτά σε ματς που είχε πολλές απουσίες, ενώ είδε τον Γκρέι να αποβάλλεται με 5 φάουλ, 7 λεπτά πριν το ματς, ενώ με 5 φάουλ έφυγε και ο Φλιώνης.
Η Ένωση έδειξε χαρακτήρα και έφτασε σε μια νίκη-χρυσάφι πριν από μια δύσκολη σειρά παιχνιδιών σε Ελλάδα και BCL. Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το διπλό που έκανε η ομάδα του Σάκοτα.
