Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης της ΑΕΚ επί του Προμηθέα.

Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη κόντρα στον Προμηθέα, επικράτησε με 94-86 και κατάφερε να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Όλα αυτά σε ματς που είχε πολλές απουσίες, ενώ είδε τον Γκρέι να αποβάλλεται με 5 φάουλ, 7 λεπτά πριν το ματς, ενώ με 5 φάουλ έφυγε και ο Φλιώνης.

Η Ένωση έδειξε χαρακτήρα και έφτασε σε μια νίκη-χρυσάφι πριν από μια δύσκολη σειρά παιχνιδιών σε Ελλάδα και BCL. Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το διπλό που έκανε η ομάδα του Σάκοτα.