Αγγελόπουλος: «Υπερήφανος που είσαι ΑΕΚτζής»
Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη κόντρα στον Προμηθέα, επικράτησε με 94-86 και κατάφερε να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Όλα αυτά σε ματς που δεν έπαιξαν Μπράουν και Κουζμίνσκας λόγω προβλημάτων, ο Σίλβα που αποχώρησε για Φενέρ και ο Κλαβέλ που αποδεσμεύτηκε. Μάλιστα και ο Γκρέι αποβλήθηκε με πεντε φάουλ, 7 λεπτά πριν το ματς, ενώ με 5 φάουλ χρεώθηκε και ο Φλιώνης.
Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάκης Αγγελόπουλος έδειξε την περηφάνια του με το αποτέλεσμα και τον τρόπο που ήρθε, στέλνοντας το μήνυμα του.
«Κάτι τέτοιες βραδιές (και λόγω συνθηκών) σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος, που είσαι ΑΕΚτζής. Κάτι τέτοιες βραδιές σε ενθαρρύνουν για να δίνεις ξανά, και ξανά, την ψυχή σου για τη "Βασίλισσα". Προχωράμε!», ήταν τα λόγια του.
Η Ένωση μετά το... μπαμ με τον Νάναλι, ψάχνει άλλη μια υπέρβαση αυτή τη φορά στη θέση του σέντερ για να αντικατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Σίλβα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.