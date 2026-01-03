O διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος έστειλε το μήνυμα του μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Προμηθέα παρά τις αντιξοότητες.

Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη κόντρα στον Προμηθέα, επικράτησε με 94-86 και κατάφερε να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Όλα αυτά σε ματς που δεν έπαιξαν Μπράουν και Κουζμίνσκας λόγω προβλημάτων, ο Σίλβα που αποχώρησε για Φενέρ και ο Κλαβέλ που αποδεσμεύτηκε. Μάλιστα και ο Γκρέι αποβλήθηκε με πεντε φάουλ, 7 λεπτά πριν το ματς, ενώ με 5 φάουλ χρεώθηκε και ο Φλιώνης.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάκης Αγγελόπουλος έδειξε την περηφάνια του με το αποτέλεσμα και τον τρόπο που ήρθε, στέλνοντας το μήνυμα του.

«Κάτι τέτοιες βραδιές (και λόγω συνθηκών) σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος, που είσαι ΑΕΚτζής. Κάτι τέτοιες βραδιές σε ενθαρρύνουν για να δίνεις ξανά, και ξανά, την ψυχή σου για τη "Βασίλισσα". Προχωράμε!», ήταν τα λόγια του.

Η Ένωση μετά το... μπαμ με τον Νάναλι, ψάχνει άλλη μια υπέρβαση αυτή τη φορά στη θέση του σέντερ για να αντικατασταθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Σίλβα.