AEK σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ

Ο Νίκος Καρφής στέκεται στον χαρακτήρα της ΑΕΚ του Σάκοτα που έχει μάθει να παλεύει παρά τα εμπόδια που στέκονται στον δρόμο της.

Η μάχη στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα ήταν δύσκολη πριν το ματς και έγινε ακόμα δυσκολότερη κατά τη διάρκεια αυτού. Ο Ντράγκαν Σάκοτα ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν και έπρεπε να κρύψουν και τις πολλές απουσίες σημαντικών παικτών στο ρόστερ.

Όμως η ΑΕΚ για άλλη μια φορά δείχνει τον χαρακτήρα της στα δύσκολα. Φανερώνει αυτό το «refuse to lose» που την χαρακτηρίζει και έτσι κατάφερε να αποδράσει με ένα τεράστιο διπλό από την Πάτρα και να εξασφαλίσει θέση στο Final 8 του Κυπέλλου. Δικαίωση για την προσπάθεια όλων κατά τη διάρκεια του ματς για να έρθει αυτό το τελικό 86-94.

Αλύγιστη κόντρα σε πολλά προβλήματα και απουσίες

Η Ένωση έπρεπε να παίξει κόντρα σε μια καλή ομάδα, ποιοτικό σύνολο, γνωρίζοντας πως έχει διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες. Όμως ο Σάκοτα έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα και οι παίκτες του κατέθεσαν την ψυχή τους στο παρκέ για να έρθει η σπουδαία νίκη.

Η ΑΕΚ πήγε στην Πάτρα χωρίς Μπράουν και Κουζμίνσκας. Ο Γκρέι δεν ήταν 100% έτοιμος, όμως έκανε υπερπροσπάθεια και τελείωσε το ματς με 18 πόντους. Αγωνίστηκε χωρις τον κορυφαίο παίκτη που συνεχίζει την καριέρα του στην Φενέρ, τον Κρις Σίλβα. Δεν είχε τον Κλαβέλ που αποδεσμεύτηκε προσωρινά από την ομάδα.

Είδε τον Γκρέι που πέρασε αρκετό χρόνο στο «5» να αποβάλλεται με πέντε φάουλ, επτά λεπτά πριν το τέλος. Είδε τον Φλιώνη να φεύγει κι εκείνος με πέντε φάουλ. Κι όμως η Ένωση ήταν επτάψυχη, άντεξε και πάει με ανεβασμένη την ψυχολογία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Κατάθεση ψυχής από τους παίκτες, ρεσιτάλ στο κοουτσάρισμα από τον Σάκοτα.

Πάλι αποβάλλεται ο κορυφαίος ψηλός της

Θέλω να σταθώ στον τρόπο που η ΑΕΚ αναγκάστηκε ξανά να παίξει τα τελευταία κρίσιμα λεπτά χωρις τον κορυφαίο ψηλό της. Και τώρα που δεν υπάρχει Σίλβα πια, κορυφαίος ψηλός είναι ο Γκρέι. Ένας power forward που έπαιξε και στο «5» και βοήθησε πολύ τον μοναδικό κλασικο σέντερ της ομάδας, τον Σκορδίλη που και εκείνος πάλεψε σαν λιοντάρι.

Ο Γκρέι λοιπόν χρεώθηκε με πέμπτο φάουλ, επτά λεπτά πριν το τέλος. Σημαντική αντιξοότητα που θα μπορούσε να γύρει την πλάστιγγα. Όμως η ΑΕΚ δεν είναι τέτοια ομάδα. Ξέρει να συσπειρώνεται και να απαντά στις δυσκολίες και τα προβλήματα μέσα στα ματς.

Να θυμίσω πως και στο ματς με τη Μύκονο και τη νίκη της ΑΕΚ, η ομάδα του Σάκοτα τελείωσε το ματς χωρίς κλασικό σέντερ. Σίλβα και Σκορδίλης, δηλαδή οι σέντερ της ΑΕΚ είχαν 4 φάουλ και οι δύο από το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, ενώ στη συνέχεια έφυγαν και οι δύο με πέντε φάουλ. Και ο Γκρέι χρεώθηκε με 4ο φάουλ στα μέσα της 4ης περιόδου.

Οι πρωταγωνιστές της απόδρασης

Το ματς έχουν πολλούς που ξεχώρισαν. Η ΑΕΚ είχε πολλούς πρωταγωνιστές που αρνήθηκαν να χάσουν παρά τις αντιξοότητες. Ο υπέροχος Γκρέι των 18 πόντων που έπαιξε και 5. Βοήθησε πολύ. Φοβερός Μπάρτλεϊ με σκοράρισμα και δημιουργία. Είχε 22 με 7 ασίστ.

Άλλο ένα καλό ματς στο τελευταιο διάστημα του Αρμς με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για άλλη μια φορά κομβικός και clutch ο Χαραλαμπόπουλος με 14 πόντους και 5/7 σουτ. Εξαιρετικός ξανά και ο Κατσίβελης με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά και μπόλικη δουλειά και στις δύο μεριές του παρκέ.

Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να έρθει αυτό το διπλό. Από τα μεγαλύτερα διπλά της σεζόν μέχρι το επόμενο.

ΥΓ: Πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας που κλείδωσε το Final 8 του Κυπέλλου σε must win ματς

ΥΓ 1: Τρομερό κοουτσάρισμα του Σάκοτα που είχε να διαχειριστεί πολλά προβλήματα

ΥΓ 2: Υπόκλιση στον κόσμο της ΑΕΚ για την τρομερή ατμόσφαιρα στην Πάτρα

ΥΓ 3: Οι άνθρωποι της Ένωσης και ο Μάκης Αγγελόπουλος παλεύουν για να φέρουν αντί-Σίλβα από το πάνω ράφι. Μετά τον Νάναλι που ήρθε, ψάχνουν άλλη μια υπέρβαση