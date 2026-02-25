Σάκοτα: «Αν η υγεία μου το επιτρέπει θα συνεχίσω στην ΑΕΚ»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις που πραγματοποίησε αναφέρθηκε στο μέλλον του στην ΑΕΚ και τόνισε πως αν του επιτρέπει η υγεία του θα συνεχίσει και του χρόνου με την Ένωση.

Κατά την παρουσία της ΑΕΚ στο Ηράκλειο για τον θεσμό του Κυπέλλου ο Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε στο Κρήτη TV και αναφέρθηκε σε σημαντικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός της Ένωσης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για το μέλλον του στην ομάδα, ενώ επίσης στάθηκε στην αγάπη του κόσμου που του δείχνει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

Για τις αναμνήσεις που έχει από το Ηράκλειο: «Είναι μια πόλη που σηκώσαμε το Κύπελλο όλοι μαζί, όπως όλοι γνωρίζουν το Ηράκλειο έχει πάρα πολύ κόσμο της ΑΕΚ. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές και επειδή το Κύπελλο το παίξαμε πριν το Final - Four, μας έδωσε δύναμη και πίστη και στη συνέχεια πήραμε και το ευρωπαϊκό».

Για τον Βασίλη Ευαγγελινό: «Έτυχε να έχει σπουδάσει στο Βελιγράδι και έμαθε και τη γλώσσα, προσπάθησε να φέρει και προπονητές και αθλητές, ξεκίνησε και τα μανατζερικά. Τον αγαπούσαν όλοι ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μου έσωσε τη ζωή πραγματικά 24 ώρες και όλοι εμείς είχαμε στεναχωρηθεί πολύ όταν αρρώστησε και δυστυχώς έφυγε. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν γνωστός στο μπασκετικό κόσμο και όλοι τον αγαπούσαν».

Για την αγάπη του κόσμου της ΑΕΚ: «Είναι μεγάλη μου τιμή κάθε φορά που με καλούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ σε διάφορα σημεία της χώρας και αυτό που αναγνωρίζουν τα τελευταία δύο χρόνια είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι μεν είχαμε κάνει κάποιες επιτυχίες, αξίζουν και παραπάνω σεβασμό, αλλά όμως αναγνώριζα κάποια δουλειά σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σε αυτό το μπάσκετ που ξεχωρίζουν ομάδες με μεγάλα μπάτζετ οι δύο και υπόλοιποι ταλαιπωρούνται σαν ομάδα.

Θα έλεγα πως είμαστε ένα επίπεδο πιο πάνω από πέρσι, παρόλο που μας δυσκολεύουν κάποια πράγματα με τους τραυματισμούς, αντέχουμε παίζουμε σωστά και καλά 12 νίκες στη σειρά, μόνο η Φενέρμπαχτσε έχει 13 σε όλη την Ευρώπη και κάνουμε πλάκα και παίξαμε σοβαρό παιχνίδι στα φιλικά με τη Φενέρ».

Για το NBA Europe: «Άλλη συζήτηση, περιμένουμε και εμείς να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Εκτός πως θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε μία τέτοια διοργάνωση, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αυτό είναι η ευχή μας».

Για το αν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ: «Έτσι και αλλιώς με βάση συμβολαίου είμαι με την ομάδα και του χρόνου. Το θέμα είναι σε ποιο πόστο. Αν η υγεία μου επιτρέψει θα το συζητήσουμε δεν είμαι και νέο παιδί».