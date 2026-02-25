Ο Άντονις Αρμς θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ για λογαριασμό της Κιριάτ Άτα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Μετά την ΑΕΚ ο Άντονις Αρμς θα μετακομίσει στο Ισραήλ για λογαριασμό της Κιριάτ Ατά, για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο πρώην παίκτης της Ένωσης εφόσον δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ντράγκαν Σάκοτα αποφάσισε να αναζητήσει την επόμενή του ομάδα. Φεύγοντας από την Ελλάδα, είχε μ.ο 7.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ σε 13 αναμετρήσεις στη Stoiximan GBL, ενώ στο BCL έπαιξε 7 παιχνίδια και είχε 7 πόντους με 2 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση της Κιριάτ Άτα:

«Καλώς ήρθες, Αντόνις!

Η Κιριάτ Άτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή συμβολαίου με τον Αμερικανό γκαρντ Αντόνις Αρμς.

Ο Αντόνις είναι ένας νέος και ταλαντούχος παίκτης που φέρνει μαζί του σκληρότητα, αφοσίωση και επιθυμία να κάνει τη διαφορά. Έρχεται για να δουλέψει, να αγωνιστεί και να κάνει ό,τι χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει. Πιστεύω ότι η στάση και ο χαρακτήρας του θα μας κάνουν καλύτερη ομάδα.

Ο Αντόνις βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ και θα ενταχθεί στην προπόνηση της ομάδας από σήμερα».