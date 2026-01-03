Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πως διαμορφώθηκε μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου
Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το κλειστό «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας επικρατώντας του Προμηθέα με 86-94, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το πιστοποίησαν φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, το ρεκόρ της ΑΕΚ είναι 8-4, ενώ οι Πατρινοί βρίσκονται στο 6-6.
Αποτελέσματα-13η αγωνιστική
Σάββατο 03/01
Κυριακή 04/01
Κολοσσός-Μαρούσι (13:00)
Άρης-Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα (16:00)
Κατάταξη
1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 10-1
3. ΠΑΟΚ 9-3
4. ΑΕΚ 8-4
5. Προμηθέας 6-6
6. Ηρακλής 6-6
7. Μύκονος 6-6
8. Περιστέρι 5-7
9. Άρης 5-6
10. Καρδίτσα 4-7
11. Μαρούσι 2-9
12. Κολοσσός 2-9
13. Πανιώνιος 1-11
