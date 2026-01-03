Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το κλειστό «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας επικρατώντας του Προμηθέα με 86-94, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το πιστοποίησαν φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, το ρεκόρ της ΑΕΚ είναι 8-4, ενώ οι Πατρινοί βρίσκονται στο 6-6.

Αποτελέσματα-13η αγωνιστική

Σάββατο 03/01

Κυριακή 04/01

Κολοσσός-Μαρούσι (13:00)

Άρης-Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα (16:00)



Κατάταξη

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Περιστέρι 5-7

9. Άρης 5-6

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

13. Πανιώνιος 1-11

