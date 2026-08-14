Γνωστό έκανε η Μύκονος το σταφ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αντίστροφη μέτρηση της Μυκόνου ενόψει της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει, με τη νησιώτικη ομάδα να κάνει γνωστό το σταφ της.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος θα είναι στην άκρη του πάγκου και θα έχει ως συνεργάτες τους Βαγγέλη Τσεπέλης και Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, με τους δύο assistant coaches να στηρίζουν το προπονητικό έργο και την προετοιμασία της ομάδας για τις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στη θέση του GM παραμένει ο Γιάννης Τζήμας, ενώ ο Σωτήρης Μανωλόπουλος συνεχίζει ως Team Manager. Επικεφαλής Ιατρικού επιτελείου είναι ο Δρ. Πάνος Κοντοβαζαινίτης, ο Strength & Conditioning Coach – Επικεφαλής Επανένταξης Αθλητών, Γιάννης Χρυσάφης, οι φυσικοθεραπευτές Περικλής Τζίνας και Νίκος Σκανδαλίδης, καθώς και οι φροντιστές Βαγγέλης Αργύρης και Kebe Gora, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην καθημερινή προετοιμασία και στις ανάγκες του αγωνιστικού τμήματος.

Αναλυτικά:

Βαγγέλης Ζιάγκος

Head Coach

Βαγγέλης Τσεπέλης

Assistant Coach

Παναγιώτης Χατζηελευθερίου

Assistant Coach

Γιάννης Τζήμας

General Manager

Σωτήρης Μανωλόπουλος

Team Manager

Δρ. Πάνος Κοντοβαζαινίτης

Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Επικεφαλής Ιατρικού Επιτελείου

Γιάννης Χρυσάφης

Strength & Conditioning Coach – Επικεφαλής Επανένταξης Αθλητών

Περικλής Τζίνας

Φυσικοθεραπευτής

Νίκος Σκανδαλίδης

Φυσικοθεραπευτής

Βαγγέλης Αργύρης

Φροντιστής

Kebe Gora

Φροντιστής