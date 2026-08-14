Μύκονος: Το σταφ της ομάδας τη νέα σεζόν
Η αντίστροφη μέτρηση της Μυκόνου ενόψει της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει, με τη νησιώτικη ομάδα να κάνει γνωστό το σταφ της.
Ο Βαγγέλης Ζιάγκος θα είναι στην άκρη του πάγκου και θα έχει ως συνεργάτες τους Βαγγέλη Τσεπέλης και Παναγιώτη Χατζηελευθερίου, με τους δύο assistant coaches να στηρίζουν το προπονητικό έργο και την προετοιμασία της ομάδας για τις υποχρεώσεις της σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Στη θέση του GM παραμένει ο Γιάννης Τζήμας, ενώ ο Σωτήρης Μανωλόπουλος συνεχίζει ως Team Manager. Επικεφαλής Ιατρικού επιτελείου είναι ο Δρ. Πάνος Κοντοβαζαινίτης, ο Strength & Conditioning Coach – Επικεφαλής Επανένταξης Αθλητών, Γιάννης Χρυσάφης, οι φυσικοθεραπευτές Περικλής Τζίνας και Νίκος Σκανδαλίδης, καθώς και οι φροντιστές Βαγγέλης Αργύρης και Kebe Gora, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην καθημερινή προετοιμασία και στις ανάγκες του αγωνιστικού τμήματος.
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Αναλυτικά:
Βαγγέλης Ζιάγκος
Head Coach
Βαγγέλης Τσεπέλης
Assistant Coach
Παναγιώτης Χατζηελευθερίου
Assistant Coach
Γιάννης Τζήμας
General Manager
Σωτήρης Μανωλόπουλος
Team Manager
Δρ. Πάνος Κοντοβαζαινίτης
Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Επικεφαλής Ιατρικού Επιτελείου
Γιάννης Χρυσάφης
Strength & Conditioning Coach – Επικεφαλής Επανένταξης Αθλητών
Περικλής Τζίνας
Φυσικοθεραπευτής
Νίκος Σκανδαλίδης
Φυσικοθεραπευτής
Βαγγέλης Αργύρης
Φροντιστής
Kebe Gora
Φροντιστής
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