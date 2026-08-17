Στο Ελ. Βενιζέλος προσγειώθηκαν οι Ελάιζα Τσάιλντς και Ρόνι Χάρελ προκειμένου να ενταχθούν στην προετοιμασία της Μυκόνου.

Αφίξεις για τη Μύκονο! Οι Ελάιζα Τσάιλντς και Ρόνι Χάρελ έφτασαν στην Ελλάδα ούτως ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν με την ομάδα του «Νησιού των Ανέμων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Στην Αθήνα βρίσκονται οι πρώτοι ξένοι παίκτες της Μυκόνου ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ελάιζα Τσάιλντς και ο Ρόνι Χάρελ ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να ενταχθούν στην προετοιμασία της ομάδας. Τους δύο Αμερικανούς παίκτες υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Team Manager της Μυκόνου, Σωτήρης Μανωλόπουλος.

Ξεκίνημα στο Περιστέρι

Η προετοιμασία της Μυκόνου για τη νέα σεζόν ξεκινά το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στις 18:00, στο Περιστέρι, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να θέτει τις βάσεις για μια ιδιαίτερα απαιτητική αγωνιστική χρονιά.

Η προετοιμασία θα ξεκινήσει χωρίς τους Ταϊρί Άπλμπι, Ντέβιν Κάναντι και Ζερμέιν Λοβ, οι οποίοι αναμένονται στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, αλλά και τον Ντι Τζέι Φάντεμπερκ, ο οποίος θα αγωνιστεί ως νατουραλιζέ με τον Λίβανο στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Η νέα σεζόν αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο, καθώς η Μύκονος θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, συμμετέχοντας στο FIBA Europe Cup.

Η παρουσία στην Ευρώπη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη για τη Μύκονο».