Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Το εμφατικό κάρφωμα του Χολμς

Newsroom
holms

Ο Ρισόν Χολμς, πραγματοποίησε ένα εμφατικό κάρφωμα κόντρα στο Μαρούσι, κάνοντας poster τον Ρέινολντς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο κλειστο του «Αγίου Θωμά» από το Μαρούσι, στο εξ αναβολής παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ρισόν Χολμς, πρόσφερε σκορ και θέαμα έπειτα από κάρφωμα που πραγματοποίησε, κάνοντας poster τον Ρέινολντς, στην πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης.

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: eurokinissi
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα