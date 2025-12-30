Ο Ρισόν Χολμς, πραγματοποίησε ένα εμφατικό κάρφωμα κόντρα στο Μαρούσι, κάνοντας poster τον Ρέινολντς.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο κλειστο του «Αγίου Θωμά» από το Μαρούσι, στο εξ αναβολής παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ρισόν Χολμς, πρόσφερε σκορ και θέαμα έπειτα από κάρφωμα που πραγματοποίησε, κάνοντας poster τον Ρέινολντς, στην πιο εντυπωσιακή φάση της αναμέτρησης.