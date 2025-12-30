Οικονόμου στο Gazz Floor by Novibet: Τα δεδομένα για Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό!

Δημήτρης Οικονόμου
Jones - Oikonomou
Στο Gazz Floor Powered by Novibet αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα της περίπτωσης του Ταϊρίκ Τζόουνς και του τι περιμένει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς για να ενισχυθεί στη θέση του σέντερ, με το τελευταίο εμπόδιο για τη μεταγραφή να είναι η Παρτίζαν.

Ο Δημήτρης Οικονόμου ανέλυσε τα δεδομένα της περίπτωσής του στο Gazz Floor Powered by Novibet, μιλώντας για την προσέγγιση του Ολυμπιακού στον ίδιο τον παίκτη και τις απαιτήσεις των Σέρβων.

Ενώ αναλύθηκε και ένα κομμάτι των πεπραγμένων του στη φετινή σεζόν της Παρτίζαν, που μπορεί να μην είναι η καλύτερη για την ομάδα, αλλά μοιάζει αρκετά παραγωγική για τον ίδιο τον παίκτη.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται σύντομα, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή του Gazzetta.

Δείτε όσα ειπώθηκαν για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Ολυμπιακό στο Gazz Floor Powered by Novibet

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     