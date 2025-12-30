Οικονόμου στο Gazz Floor by Novibet: Τα δεδομένα για Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό!

Στο Gazz Floor Powered by Novibet αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα της περίπτωσης του Ταϊρίκ Τζόουνς και του τι περιμένει για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς για να ενισχυθεί στη θέση του σέντερ, με το τελευταίο εμπόδιο για τη μεταγραφή να είναι η Παρτίζαν.

Ο Δημήτρης Οικονόμου ανέλυσε τα δεδομένα της περίπτωσής του στο Gazz Floor Powered by Novibet, μιλώντας για την προσέγγιση του Ολυμπιακού στον ίδιο τον παίκτη και τις απαιτήσεις των Σέρβων.

Ενώ αναλύθηκε και ένα κομμάτι των πεπραγμένων του στη φετινή σεζόν της Παρτίζαν, που μπορεί να μην είναι η καλύτερη για την ομάδα, αλλά μοιάζει αρκετά παραγωγική για τον ίδιο τον παίκτη.

Εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται σύντομα, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή του Gazzetta.