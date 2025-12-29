Μαρούσι: Ανακοίνωσε sold - out με τον Παναθηναϊκό
Το Μαρούσι θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, (30/12, 18:30), στο εξ΄αναβολής παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν sold - out μία μέρα πριν την αναμέτρηση, και το κλειστό του «Αγίου Θωμά», αναμένεται να είναι κατάμεστο το απόγευμα της Τρίτης.
Θυμίζουμε, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεπέρασαν τη γρίπη Α που τους ταλαιπωρούσε και πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του αγώνα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος.
