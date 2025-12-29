Σε σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ, παίκτη του Κολοσσού προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, γεγονός που σόκαρε τους Ροδίτες.

Στην σύλληψη του καλαθοσφαιριστή του Κολοσσού Ρόδου Άντριου Γκάουντλοκ προχώρησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Iefimerida. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην κατοχή του Αμερικανού γκαρντ των «θαλασσί» εντοπίστηκε ποσότητα χασίς και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Η εξέλιξη αυτή σόκαρε τους ανθρώπους της ομάδας που καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολή κατάσταση, δεδομένου ότι ο Γκάουντλοκ, αποτελούσε τα τελευταία χρόνια το σημείο αναφοράς της ομάδας αγωνιστικά.

Στην προπόνηση της Δευτέρας (29/12) παραβρέθηκε για πρώτη φορά ο Άρης Λυκογιάννης που αναλαμβάνει τα «ηνία» της ομάδας μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Καράσκο και θα κληθεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα.