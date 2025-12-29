Στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψαν σταδιακά τη Δευτέρα (29/12) όλοι οι ασθενείς παίκτες, ενώ ο Κώστας Σλούκας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα των προπονήσεων του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψαν τη Δευτέρα (29/12) σταδιακά οι ασθενείς παίκτες του «τριφυλλιού». Βέβαια, δεν προπονήθηκαν όλοι με την ίδια ένταση, καθώς κάποιοι έκαναν πιο χαλαρά και κάποιοι με μεγαλύτερη ένταση.

Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κώστας Σλούκας λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο. Προφανώς, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι πρωταθλήματος της Τρίτης (30/12), με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, θα προσπαθήσουν ξανά μέσα από τον αγώνα με την ομάδα των βορείων προαστίων να βρουν έναν ρυθμό μετά την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξαιτίας των ιώσεων των αθλητών.

Το μεγάλο παιχνίδι της Παρασκευής (2/1) με το οποίο ξεκινάει το 2026 για την Euroleague στο Telekom Center Athens αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη συνέχεια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και οι «πράσινοι» που έδειξαν πως είναι σε καλό επίπεδο αγωνιστικά πρέπει μετά το κενό που δημιουργήθηκε λόγω των ιώσεων που έπληξαν την ομάδα να αποδείξει πως δεν έχει επηρεαστεί ούτε κατ’ ελάχιστον.