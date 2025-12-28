Ο Άρης Λυκογιάννης έρχεται για να αναλάβει τον Κολοσσό, που έχει δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά του, με τον Χαβιέ Καράσκο να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν.

Η νέα ήττα του Κολοσσού στην έδρα του από τη Μύκονο για τη 12η αγωνιστική, αναμένεται να φέρει αλλαγές στον πάγκο. Ο Χαβιέ Καράσκο φαίνεται πως θα αφήσει τη θέση του και θα αποτελέσει παρελθόν, όπως σας ενημέρωσε από το βράδυ του Σαββάτου το Gazzetta, με τον Άρη Λυκογιάννη να είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Άρης Λυκογιάννης αποχώρησε άπ' τον πάγκο της Ελιτζούρ Νετάνια. Με τον Κολοσσό να συμφωνεί μαζί του για να τον ξανακάνει κάτοικο Ρόδου, με σκοπό να σώσει την παρτίδα της σεζόν.

Οι Ροδίτες βρίσκονται στο 2-9 μετά από 11 παιχνίδια στη Stoiximan GBL, έχοντας τις ίδιες νίκες με το Μαρούσι (εκκρεμεί το ματς με τον Παναθηναϊκό) και μόλις μία περισσότερη από τον Πανιώνιο.

Έχοντας μάλιστα μπροστά τους αυτά τα δύο παιχνίδια που είναι κομβικά στη σεζόν. Συγκεκριμένα, στις 4 Ιανουαρίου υποδέχονται το Μαρούσι στη Ρόδο, ενώ στις 10 Ιανουαρίου παίζουν με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα.

Ο Λυκογιάννης έρχεται για να βοηθήσει τον Κολοσσό να πάρει ό,τι καλύτερο από τα ερχόμενα ματς και να σώσει τη σεζόν, επιστρέφοντας στο νησί μετά την τετραετία 2014-2018.