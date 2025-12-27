Στην έξοδο οδεύει ο Χαβιέ Καράσκο μετά την εντός έδρας ήττα του Κολοσσού από την Μύκονο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για τον Κολοσσό ο Χαβιέ Καράσκο μετά τη νέα ήττα από την Μύκονο στο κλειστό της Καλλιθέας, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει μπορέσει να εμπνεύσει την ομάδα και ειδικά το τελευταίο διάστημα παρότι του δόθηκε η ευκαιρία να προχωρήσει σε αλλαγές για να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στην ομάδα, ο Καράσκο αναμένεται άμεσα να αποτελέσει παρελθόν, παρότι ως τώρα στηρίχθηκε από τη διοίκηση στα αρνητικά αποτελέσματα που προηγήθηκαν.

Ο Κολοσσός βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση, καθώς μετράει μόλις 2 νίκες σε 12 αγώνες πρωταθλήματος και παραμένει στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Πλέον, ασχολούνται ήδη με τον αντικαταστάτη του οι ιθύνοντες της ομάδας με τον Άρη Λυκογιάννη να αποτελεί τον προπονητή που θέλουν να φέρουν ξανά στη Ρόδο.

Μάλιστα, αναμένεται σύντομα να επιδιώξουν μια επαφή μαζί του, καθώς διατηρούν άριστες σχέσεις, ώστε να επιστρέψει στο νησί και να βγάλει την ομάδα από το αγωνιστικό της αδιέξοδο.

Ο Κολοσσός χρειάζεται ένα σοκ αυτή τη στιγμή και η αλλαγή του προπονητή μοιάζει με μονόδρομο, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο νησί και ένας παίκτης που είχε αποχωρήσει, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τον προπονητή που θα αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας.