ΑΕΚ: Ανοίγει το άνω διάζωμα με τον Άρη
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη (27/12, 16:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Μέσω ανακοίνωσής της η «'Ενωση», ενημέρωσε τον κόσμο της πως θα ανοίξει και το άνω διάζωμα της «Sunel Arena».
- Άρης: Με Στίβεν Ίνοκ η εξάδα των ξένων του Άρη απέναντι στην ΑΕΚ
- Σάκοτα ενόψει Άρη: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο της ΑΕΚ»
- Αυτοί σφυρίζουν την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Όπως και με τον Παναθηναϊκό έτσι και με τον Άρη, ακόμα περισσότεροι φίλοι της «Ένωσης» θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο γήπεδο, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
Δείτε ΕπίσηςΜπακς: Ενδιαφέρον για Πόρτερ Τζούνιορ
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, για την αναμέτρηση με Άρη Betsson, η οποία θα διεξαχθεί, αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,
η ομάδα μας σάς θέλει κοντά της μαζικά και αν είναι δυνατόν από το τζάμπολ.
Επειδή παρατηρείται τις τελευταίες ώρες έντονη κινητικότητα, παρακαλείσθε να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο, ήτοι από τις 14:30, για δική σας διευκόλυνση, προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν αύριο, ανήμερα του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.