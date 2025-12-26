Η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσής της, ενημέρωσε τον κόσμο της πως θα ανοίξει το άνω διάζωμα της «Sunel Arena» για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη (27/12, 16:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Μέσω ανακοίνωσής της η «'Ενωση», ενημέρωσε τον κόσμο της πως θα ανοίξει και το άνω διάζωμα της «Sunel Arena».

Όπως και με τον Παναθηναϊκό έτσι και με τον Άρη, ακόμα περισσότεροι φίλοι της «Ένωσης» θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο γήπεδο, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, για την αναμέτρηση με Άρη Betsson, η οποία θα διεξαχθεί, αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

η ομάδα μας σάς θέλει κοντά της μαζικά και αν είναι δυνατόν από το τζάμπολ.

Επειδή παρατηρείται τις τελευταίες ώρες έντονη κινητικότητα, παρακαλείσθε να σπεύσετε νωρίτερα στο γήπεδο, ήτοι από τις 14:30, για δική σας διευκόλυνση, προκειμένου ν’ αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν αύριο, ανήμερα του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ.»